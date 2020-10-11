Феттель объяснил разворот желанием рискнуть
Немецкий пилот рассказал, как потерял контроль над Ferrari в борьбе с Антонио Джовинацци на Гран При Айфеля
Себастьян Феттель начинал домашнюю гонку 11-м – на шинах Medium он имел возможность проехать более длинный первый отрезок, чем соперники из первой десятки, и потенциально побороться за хороший результат.
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Однако на старте Себ пропустил Антонио Джовинацци из Alfa Romeo, за которым накрепко застрял. Попытка опередить итальянца привела к тому, что Феттеля закрутило на торможении перед первым поворотом 11-го круга.
В результате немец потерял время и испортил резину. Ранний пит-стоп отбросил его назад, и итогом гонки для четырехкратного чемпиона стало только 11-е место.
«Я неплохо стартовал, если учитывать мои шины Medium, – объяснил гонщик в интервью Sky Sport. – Но потерял позицию, застряв за Alfa. Здесь сложно не только обгонять, но даже следовать за кем-то вплотную.
Я сильно рисковал. Пожалуй, оглядываясь назад – даже чересчур сильно. Здесь вы догоняете соперника только на последней трети прямой. И я потерял машину, когда пересекал поток «грязного» воздуха. Это, конечно, вышло неумышленно. Ну а после [разворота] уже сложно было отыграться. Машина безопасности дала нам шанс на очки, но в итоге не получилось».
В пяти последних гонках Феттель заработал всего одно очко – в общем зачете чемпионата он идет сейчас на 13-й позиции, отставая от партнера по команде Шарля Леклера в четыре раза.
Тем временем сам Леклер в третий раз подряд финишировал в десятке, заняв седьмое место. По словам монегаска, в целом форма Ferrari на немецком этапе была неплохой, если не считать темпа самых мягких сликах.
«С чем нам надо разобраться в первую очередь, это с поведением машины после старта на шинах Soft, – объяснил пилот, ставший в квалификации четвертым. – У меня возникли сильные проблемы с зернением и недостаточной поворачиваемостью.
Второй и третий отрезки [на Medium] прошли лучше, но первый серьезно испортил нам гонку. В квалификации мы смогли проехать быстро, но на длинных сериях кругов в гонке начались сложности, особенно на мягкой резине».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Александр Кабановский