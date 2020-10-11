Феттель объяснил разворот желанием рискнуть

Себастьян Феттель начинал домашнюю гонку 11-м – на шинах Medium он имел возможность проехать более длинный первый отрезок, чем соперники из первой десятки, и потенциально побороться за хороший результат.

Однако на старте Себ пропустил Антонио Джовинацци из Alfa Romeo, за которым накрепко застрял. Попытка опередить итальянца привела к тому, что Феттеля закрутило на торможении перед первым поворотом 11-го круга.

В результате немец потерял время и испортил резину. Ранний пит-стоп отбросил его назад, и итогом гонки для четырехкратного чемпиона стало только 11-е место.

«Я неплохо стартовал, если учитывать мои шины Medium, – объяснил гонщик в интервью Sky Sport. – Но потерял позицию, застряв за Alfa. Здесь сложно не только обгонять, но даже следовать за кем-то вплотную.

Я сильно рисковал. Пожалуй, оглядываясь назад – даже чересчур сильно. Здесь вы догоняете соперника только на последней трети прямой. И я потерял машину, когда пересекал поток «грязного» воздуха. Это, конечно, вышло неумышленно. Ну а после [разворота] уже сложно было отыграться. Машина безопасности дала нам шанс на очки, но в итоге не получилось».

В пяти последних гонках Феттель заработал всего одно очко – в общем зачете чемпионата он идет сейчас на 13-й позиции, отставая от партнера по команде Шарля Леклера в четыре раза.

Тем временем сам Леклер в третий раз подряд финишировал в десятке, заняв седьмое место. По словам монегаска, в целом форма Ferrari на немецком этапе была неплохой, если не считать темпа самых мягких сликах.

«С чем нам надо разобраться в первую очередь, это с поведением машины после старта на шинах Soft, – объяснил пилот, ставший в квалификации четвертым. – У меня возникли сильные проблемы с зернением и недостаточной поворачиваемостью.

Второй и третий отрезки [на Medium] прошли лучше, но первый серьезно испортил нам гонку. В квалификации мы смогли проехать быстро, но на длинных сериях кругов в гонке начались сложности, особенно на мягкой резине».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Джеймс Ньюболд