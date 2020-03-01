Феттель объяснил, почему не паникует из-за слабости Ferrari
Гонщик Ferrari спокойно ждет старта сезона, несмотря на тревожные результаты тестов.
Ferrari не была самой быстрой командой на предсезонных тестах Формулы 1 в Барселоне. В обеих трехдневных сессиях лучшие времена установил Валттери Боттас на Mercedes, а Скудерия возглавила протокол лишь раз за шесть дней. По некоторым данным, в Маранелло уже на тестах поняли, что ошиблись с аэродинамикой и принялись готовить новую. Также сообщалось, что Ferrari не будет долго работать над машиной 2020 года, предпочитая бросить силы на болид-2021.
Себастьян Феттель проводит в Скудерии последний год по действующему контракту и рискует вновь не сразиться за титул из-за отставания машины от соперников. Однако четырехкратный чемпион мира заверил, что не переживает из-за возможных проблем.
«Это не причиняет мне боли, – сказал Феттель. – Я уже давно тут выступаю, это помогает мне не паниковать.
Ситуация простая: один человек будет стоять на верхней ступени в Австралии, и мы пока не знаем, кто это будет. Все остальные будут позади него. Я надеюсь быть этим человеком. Надеюсь, затем мы сможем отталкиваться от этого результата».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель объяснил, почему не паникует из-за слабости Ferrari
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