Феттель объяснил, как сочинский дождь перехитрил его

Концовка гонки в Олимпийском парке потребовала от всех команд и пилотов принимать решения: под начавшимся дождем каждый выбирал, менять ли ему шины или пробовать добраться до финиша на сликах.

В итоге правильным оказался первый вариант, который принес Льюису Хэмилтону сотую победу в Ф1. Ландо Норрис, который лидировал до этого, выбрал второй и откатился назад.

По той же причине гонка оказалась неудачной и для Себастьяна Феттеля.

«Дождь это здорово, так как у вас появляются новые возможности, – рассказал немецкий гонщик на воскресном пресс-брифинге. – В какой-то момент мы занимали, кажется, шестое место, но затем дождь, к сожалению, усилился, появились лужи и брызги, для сликов это было уже слишком.

После начала дождь какое-то время оставался постоянным по силе. Но затем полило по-настоящему, и в этот момент наша игра оказалась проиграна.

Мы изначально решили оставаться на сликах. Если бы поступили по-другому, все могло закончиться совсем иначе».

В итоге Феттель финишировал 12-м, причем на последних кругах еще и столкнулся со своим напарником Лэнсом Строллом, однако оба смогли продолжить движение.

«Кажется, он просто не ожидал, что я окажусь рядом, – отметил немец. – Думаю, обычное недопонимание. К счастью, машины не пострадали, хотя мы и соприкоснулись колесами».

Дополнительная информация: Адам Купер