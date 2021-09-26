Феттель объяснил, как сочинский дождь перехитрил его
Как и Ландо Норрис, немецкий пилот решил подольше оставаться на сликах и в итоге вообще не заработал очков по итогам Гран При России
Концовка гонки в Олимпийском парке потребовала от всех команд и пилотов принимать решения: под начавшимся дождем каждый выбирал, менять ли ему шины или пробовать добраться до финиша на сликах.
В итоге правильным оказался первый вариант, который принес Льюису Хэмилтону сотую победу в Ф1. Ландо Норрис, который лидировал до этого, выбрал второй и откатился назад.
Читайте также:
По той же причине гонка оказалась неудачной и для Себастьяна Феттеля.
«Дождь это здорово, так как у вас появляются новые возможности, – рассказал немецкий гонщик на воскресном пресс-брифинге. – В какой-то момент мы занимали, кажется, шестое место, но затем дождь, к сожалению, усилился, появились лужи и брызги, для сликов это было уже слишком.
После начала дождь какое-то время оставался постоянным по силе. Но затем полило по-настоящему, и в этот момент наша игра оказалась проиграна.
Мы изначально решили оставаться на сликах. Если бы поступили по-другому, все могло закончиться совсем иначе».
В итоге Феттель финишировал 12-м, причем на последних кругах еще и столкнулся со своим напарником Лэнсом Строллом, однако оба смогли продолжить движение.
«Кажется, он просто не ожидал, что я окажусь рядом, – отметил немец. – Думаю, обычное недопонимание. К счастью, машины не пострадали, хотя мы и соприкоснулись колесами».
Читайте также:
Дополнительная информация: Адам Купер
Предыдущая новость
Расселл: Мог стать восьмым, но свежих шин не было
Следующая новость
«Кое-какие проблемы». Боттас не назвал причину замены мотора