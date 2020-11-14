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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Феттель обвинил в 12-м месте «пару градусов»

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Феттель обвинил в 12-м месте «пару градусов»
Автор:
, редактор

Дождевые шины не позволили Ferrari повторить тренировочные успехи

Пилоты Ferrari были в первой десятке по итогам тренировок Гран При Турции, однако в квалификации не смогли пробиться в Q3. Себастьян Феттель показал 12-е время, в чем обвинил плохую работу машины с дождевой резиной.

«Нам было трудно прогреть шины, а в такой ситуации разницу делает пара градусов, – сказал Феттель. – К сожалению, мы не смогли реализовать весь потенциал, а на дождевых шинах ехали хуже всего. Уверен, наша машина способна на большее, чем 12-е место, но не в таких условиях».

Феттель полагает, что без дождя в гонке сможет прорваться выше 12-го места:

«Завтра будет интересно даже при старте в середине пелотона, потому что такой ситуации с покрытием, как здесь, мы еще не видели, наверное, с Гран При США-2012.

Вчера, посуху, было тяжело, но весело. В гонке, конечно, будет непросто, но мы точно можем прорваться выше стартовой позиции».

Отметим, что из-за штрафа Ландо Норриса Феттель будет стартовать 11-м.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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