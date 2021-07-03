Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо

Себастьян Феттель испортил Фернандо Алонсо решающую попытку во втором сегменте квалификации Гран При Австрии. Будучи на круге прогрева, немец заблокировал соперника, который проводил быструю попытку.

Феттель жестом извинился перед Алонсо сразу после эпизода, однако тот был в ярости. Стюарды вызвали Себастьяна для разбирательств по итогам этого инцидента, однако сам Феттель уверяет, что пострадал из-за действий других пилотов.

«Не думаю, что я мог что-то сделать, – сказал Феттель. – Мы договорились сбрасывать скорость между восьмым и девятым поворотами, что я и сделал. И все меня обогнали, изменив очередность езды. А потом все они замедлились между девятым и десятым поворотами, где мы договорились не замедляться. Вот и вся история.

Скорость после восьмого поворота сбросили мы с Пересом, и нас все прошли. Я ехал последним, и оказался первым, на кого наткнулся Фернандо».

Отметим, что и сам Алонсо сказал, что причиной замедления Феттеля стали действия ехавших перед ним пилотов. За замедление в девятом повороте в Q2 к судьям был вызван Валттери Боттас.