Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым Следующая / Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации
Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо

Автор:
, редактор

Себастьян не отрицает своего нарушения, но уверяет, что совершил его не по своей вине

Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо

Себастьян Феттель испортил Фернандо Алонсо решающую попытку во втором сегменте квалификации Гран При Австрии. Будучи на круге прогрева, немец заблокировал соперника, который проводил быструю попытку.

Феттель жестом извинился перед Алонсо сразу после эпизода, однако тот был в ярости. Стюарды вызвали Себастьяна для разбирательств по итогам этого инцидента, однако сам Феттель уверяет, что пострадал из-за действий других пилотов. 

«Не думаю, что я мог что-то сделать, – сказал Феттель. – Мы договорились сбрасывать скорость между восьмым и девятым поворотами, что я и сделал. И все меня обогнали, изменив очередность езды. А потом все они замедлились между девятым и десятым поворотами, где мы договорились не замедляться. Вот и вся история.

Скорость после восьмого поворота сбросили мы с Пересом, и нас все прошли. Я ехал последним, и оказался первым, на кого наткнулся Фернандо».

Отметим, что и сам Алонсо сказал, что причиной замедления Феттеля стали действия ехавших перед ним пилотов. За замедление в девятом повороте в Q2 к судьям был вызван Валттери Боттас.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым

Предыдущая новость

Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым

Следующая новость

Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации

Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

39 мин
2
Формула 1

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона

4 ч
3
Формула 1

Ферстаппен помог Боттасу в борьбе с собой за поул

1 ч
4
Формула 1

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?

3 ч
5
Формула 1

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

1 ч
Самое важное:
Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации
Формула 1

Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации

3мин
Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо
Формула 1

Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо

10мин
Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым
Формула 1

Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым

12мин
Расселл связал свой успех с коротким кругом в Шпильберге
Формула 1

Расселл связал свой успех с коротким кругом в Шпильберге

34мин
Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии
Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

39мин
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации Гран При Австрии
Формула 1

Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

Ферстаппен про поул: Я не доволен – круг был плохой Гран При Австрии
Формула 1

Ферстаппен про поул: Я не доволен – круг был плохой

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым Гран При Австрии
Формула 1

Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым

Алонсо не берет очки без прогулки по трассе. Совпадение?
Формула 1

Алонсо не берет очки без прогулки по трассе. Совпадение?

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Самое читаемое Сегодня

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии
Формула 1 Формула 1

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Анализ: что значит новый контракт Хэмилтона

Ферстаппен помог Боттасу в борьбе с собой за поул
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен помог Боттасу в борьбе с собой за поул

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?
Формула 1 Формула 1

6 титулов Хэмилтона в Mercedes: чем памятен каждый из них?

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили слабую квалификацию настройками на гонку

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе
Формула 1 Формула 1

McLaren: Все началось с шутки о нашем последнем шансе

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках

Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо
Формула 1 Формула 1

Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо

Самое важное:

Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации
Формула 1 Формула 1

Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации

Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо
Формула 1 Формула 1

Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо

Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Из-за Феттеля я не смог стать пятым

Расселл связал свой успех с коротким кругом в Шпильберге
Формула 1 Формула 1

Расселл связал свой успех с коротким кругом в Шпильберге

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.