Феттель обошелся Aston Martin в $ 40 млн

Перед Гран При Тосканы Racing Point объявила о подписании контракта с Себастьяном Феттелем, слухи о чем ходили в течение двух месяцев. Четырехкратный чемпион мира начнет выступать за команду из Сильверстоуна с 2021 года, когда она будет переименована в Aston Martin.

У Racing Point уже были контракты с Лэнсом Строллом и Серхио Пересом на будущий год, однако команда очень хотела нанять Феттеля, и ради этого рассталась с мексиканцем.

Как сообщает Auto Motor und Sport, замена пилота стоила владельцам Racing Point 40 млн долларов. Эта сумма сложилась из неустойки, которую выплатили Пересу за расторжение контракта, выплат спонсоров Серхио, которых команда лишилась, и гонорара самого Феттеля.