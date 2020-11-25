Феттель обошел Хэмилтона в голосовании британских фанатов. Марко нашел объяснение

Голосование за лучшего пилота Формулы 1 нынешнего поколения на одном из британских сайтов завершилось сенсацией. Вместо своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, который менее двух недель назад стал семикратным чемпионом, фанаты выбрали Себастьяна Феттеля.

Немец получил 53% голосов в опросе Formula1News, в то время как Хэмилтону достался лишь 31%. Остальные голоса распределились между Кими Райкконеном и Фернандо Алонсо.

Издание Autobild обратилось за комментарием по такому голосованию к советнику Red Bull Хельмуту Марко, и тот объяснил выбор болельщиков.

«Нет никаких сомнений в гоночных навыках Льюиса, – сказал Марко. – Но у Mercedes в гибридную эру преимущество намного выше, чем было у нас в Red Bull с 2010-го по 2013-й. И результаты тоже об этом говорят.

Вдобавок, в 2017-м и 2018-м Себастьян смог опередить в чемпионате Mercedes Валттери Боттаса. Это также показывает его класс».