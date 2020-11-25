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Формула 1 / Новость

Феттель обошел Хэмилтона в голосовании британских фанатов. Марко нашел объяснение

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Феттель обошел Хэмилтона в голосовании британских фанатов. Марко нашел объяснение
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, редактор

На родине Льюиса его не считают лучшим гонщиком поколения

Голосование за лучшего пилота Формулы 1 нынешнего поколения на одном из британских сайтов завершилось сенсацией. Вместо своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, который менее двух недель назад стал семикратным чемпионом, фанаты выбрали Себастьяна Феттеля. 

Немец получил 53% голосов в опросе Formula1News, в то время как Хэмилтону достался лишь 31%. Остальные голоса распределились между Кими Райкконеном и Фернандо Алонсо.

Издание Autobild обратилось за комментарием по такому голосованию к советнику Red Bull Хельмуту Марко, и тот объяснил выбор болельщиков.

«Нет никаких сомнений в гоночных навыках Льюиса, – сказал Марко. – Но у Mercedes в гибридную эру преимущество намного выше, чем было у нас в Red Bull с 2010-го по 2013-й. И результаты тоже об этом говорят.

Вдобавок, в 2017-м и 2018-м Себастьян смог опередить в чемпионате Mercedes Валттери Боттаса. Это также показывает его класс».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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