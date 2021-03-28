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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Феттель обеспокоил Уэббера и Култхарда

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, редактор

Бывшие пилоты Red Bull не верят, что четырехкратный чемпион мира вернет себе былой темп

Феттель обеспокоил Уэббера и Култхарда

Себастьян Феттель провалил первую квалификацию в составе Aston Martin, став лишь 18-м. Немец объяснил это попаданием под два желтых флага во время решающей попытки в первом сегменте. Однако у его бывшего напарника Марка Уэббера выступление Феттеля все равно вызвало беспокойство.

«Должен сказать, я за него волнуюсь, – сказал Уэббер в подкасте On The Marbles. – Как много пуль осталось в его магазине? Не знаю.

Уверен, он будет наслаждаться окружением [в Aston Martin]. Ему понравится быть не в Маранелло, а в британской атмосфере и культуре, ему всегда это нравилось. Но это не прибавляет тебе скорости автоматически. Ему будет весело, но не знаю, отразится ли это на результатах.

Будем честны, он уже не молод, и сейчас он оказался в середине пелотона. А ведь это место совсем не для него. Так что я волнуюсь о том, как пройдет его сезон. 

Плюс команда не чемпионская, она еще в стадии становления. Как это отразится на мотивации Себастьяна? Это вызывает беспокойство». 

С Уэббером согласился другой бывший пилот Ф1, Дэвид Култхард: «Не представляю, как он вернет себе прежний настрой. Он будет ценен для команды в плане опыта, он умеет надежно довозить машину до финиша, но когда теряешь скорость... 

Я гадаю, не является ли это частью развития бренда, не Aston Martin, а Лэнса Стролла. Потому что если он победит четырехкратного чемпиона мира, это оправдает его статус претендента на титул в будущем. 

Если Стролл сделает с Себом то же самое, что сделал Леклер, то я не представляю, как Себ завершит этот сезон». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Марк Уэббер , Дэвид Култхард , Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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