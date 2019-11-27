Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем

Поделились
Комментарии
Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем
Автор:
, редактор
27 нояб. 2019 г., 09:57

Пилот Ferrari заверил, что пока даже не обдумывал свой уход из чемпионата, несмотря на последние проблемы.

В 2019 году Себастьян Феттель выиграл всего один Гран При и занимает пятое место в чемпионате – его худший результат с 2014 года. В связи с проблемами немца и его поражениями во внутрикомандной дуэди с Шарлем Леклером многие эксперты полагали, что 32-летний Феттель может вскоре завершить карьеру. Однако четырехкратный чемпион мира заверил, что не намерен уходить из Формулы 1.

«Я еще не думал об уходе всерьез и не намерен завершать карьеру в обозримом будущем, – сказал Феттель в интервью австрийскому агентству ORF. – Я получаю много удовольствия от гонок. Если ты достаточно хорош, значит ты еще не слишком стар. Так же, как если ты достаточно хорош, то ты не слишком молод».

В то же время Феттель признался, что у него есть планы на будущее после Ф1, и он точно не собирается возвращаться в чемпионат после ухода.

«Мне не нравится идея закончить с чем-то настолько важным в моей жизни, и не иметь плана на будущее, – сказал Себастьян. – Сейчас у меня много идей, некоторые, конечно, связаны с гонками. Там я мог бы разобраться очень быстро. Но есть и вещи, которые меня давно интересуют, а после ухода из Ф1 на них появится больше времени. 

Уходить надо, когда ты чувствуешь, что пора, тебе комфортно с этим решением, ты понял, что с тебя хватит. Для меня ясно, что если я уйду, то уже не вернусь».

Феттель перешел в Ferrari в 2015 году с целью вернуть команде чемпионский титул, но не смог добиться этого за пять лет: «Эти пять лет были потеряны, но я очень благодарен за то, чему научился. Наша команда стала более зрелой. Надеюсь только, что до победы не придется ждать еще пять лет».

Читайте также:

Следующая новость
Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории

Предыдущая новость

Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
1 день
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
ср 27 нояб.
пт 29 нояб.
Вторая тренировка
ср 27 нояб.
пт 29 нояб.
Третья тренировка
ср 27 нояб.
сб 30 нояб.
Квалификация
ср 27 нояб.
сб 30 нояб.
Гонка
ср 27 нояб.
вс 1 дек.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

2
Формула 1

Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год

3
Формула 1

Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем

42мин
4
Формула 1

Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории

5
Формула 1

Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем
F1

Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем

Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории
F1

Williams набрала 1 очко в 20 Гран При. Но Клэр не считает сезон худшим в истории

Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год
F1

Honda продлила контракт с Red Bull. Но всего на один год

Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится
F1

Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится

Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1
F1

Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.