Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем

В 2019 году Себастьян Феттель выиграл всего один Гран При и занимает пятое место в чемпионате – его худший результат с 2014 года. В связи с проблемами немца и его поражениями во внутрикомандной дуэди с Шарлем Леклером многие эксперты полагали, что 32-летний Феттель может вскоре завершить карьеру. Однако четырехкратный чемпион мира заверил, что не намерен уходить из Формулы 1.

«Я еще не думал об уходе всерьез и не намерен завершать карьеру в обозримом будущем, – сказал Феттель в интервью австрийскому агентству ORF. – Я получаю много удовольствия от гонок. Если ты достаточно хорош, значит ты еще не слишком стар. Так же, как если ты достаточно хорош, то ты не слишком молод».

В то же время Феттель признался, что у него есть планы на будущее после Ф1, и он точно не собирается возвращаться в чемпионат после ухода.

«Мне не нравится идея закончить с чем-то настолько важным в моей жизни, и не иметь плана на будущее, – сказал Себастьян. – Сейчас у меня много идей, некоторые, конечно, связаны с гонками. Там я мог бы разобраться очень быстро. Но есть и вещи, которые меня давно интересуют, а после ухода из Ф1 на них появится больше времени.

Уходить надо, когда ты чувствуешь, что пора, тебе комфортно с этим решением, ты понял, что с тебя хватит. Для меня ясно, что если я уйду, то уже не вернусь».

Феттель перешел в Ferrari в 2015 году с целью вернуть команде чемпионский титул, но не смог добиться этого за пять лет: «Эти пять лет были потеряны, но я очень благодарен за то, чему научился. Наша команда стала более зрелой. Надеюсь только, что до победы не придется ждать еще пять лет».