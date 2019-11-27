Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем
Пилот Ferrari заверил, что пока даже не обдумывал свой уход из чемпионата, несмотря на последние проблемы.
В 2019 году Себастьян Феттель выиграл всего один Гран При и занимает пятое место в чемпионате – его худший результат с 2014 года. В связи с проблемами немца и его поражениями во внутрикомандной дуэди с Шарлем Леклером многие эксперты полагали, что 32-летний Феттель может вскоре завершить карьеру. Однако четырехкратный чемпион мира заверил, что не намерен уходить из Формулы 1.
«Я еще не думал об уходе всерьез и не намерен завершать карьеру в обозримом будущем, – сказал Феттель в интервью австрийскому агентству ORF. – Я получаю много удовольствия от гонок. Если ты достаточно хорош, значит ты еще не слишком стар. Так же, как если ты достаточно хорош, то ты не слишком молод».
В то же время Феттель признался, что у него есть планы на будущее после Ф1, и он точно не собирается возвращаться в чемпионат после ухода.
«Мне не нравится идея закончить с чем-то настолько важным в моей жизни, и не иметь плана на будущее, – сказал Себастьян. – Сейчас у меня много идей, некоторые, конечно, связаны с гонками. Там я мог бы разобраться очень быстро. Но есть и вещи, которые меня давно интересуют, а после ухода из Ф1 на них появится больше времени.
Уходить надо, когда ты чувствуешь, что пора, тебе комфортно с этим решением, ты понял, что с тебя хватит. Для меня ясно, что если я уйду, то уже не вернусь».
Феттель перешел в Ferrari в 2015 году с целью вернуть команде чемпионский титул, но не смог добиться этого за пять лет: «Эти пять лет были потеряны, но я очень благодарен за то, чему научился. Наша команда стала более зрелой. Надеюсь только, что до победы не придется ждать еще пять лет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель об уходе из Формулы 1: Не в обозримом будущем
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