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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Феттель о возвращении в Ф1: Словно на урок опоздал

Немецкий гонщик пропустил два первых Гран При и лишь в Мельбурне начнет свой сезон-2022

Феттель о возвращении в Ф1: Словно на урок опоздал
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Положительный тест на коронавирус не позволил Себастьяну Феттелю мира выступить в Бахрейне и Джидде, и лишь теперь пилот Aston Martin проведет свой первый уик-энд, получив машину назад от Нико Хюлькенберга. Четырехкратный чемпион уже в среду приехал в паддок австралийского этапа и совершил круг с инженерами по обновленной трассе. 

И хотя форма команды в первых гонках была явно оказалась не слишком выразительной – Aston Martin не смогла заработать ни одного очка, – Феттель явно был доволен тому, что вернулся в привычную среду к знакомым делам. 

«После положительного анализа и пропуска пропуска двух гонок ощущение такое, словно я опоздал на урок, – сказал гонщик, имея в виду, что соперники уже накопили опыт работы с новыми машинами по ходу уик-энда, которого у него пока нет. – Но мне не терпится приступить к делу!

Начинать сезон в Австралии – привычная история для меня. Здорово, что Формула 1 вернулась сюда после пары лет перерыва.  

Я провел почти месяц без машины, потому будет важно быстро учиться по ходу тренировок. Надеюсь, нам удастся сделать несколько шагов вперед, а гонка получится как всегда яркой и непредсказуемой». 

Феттель трижды за карьеру побеждал в Мельбурне, в том числе в 2017 и 2018 годах в составе Ferrari.

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