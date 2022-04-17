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С появлением в календаре Формулы 1 все большего количества новых треков у болельщиков и гонщиков начали возникать опасения, что чемпионат может потерять классические трассы в угоду новым местам.

Подобные переживания есть и у пилота Aston Martin Себастьяна Феттеля, считающего, что в идеале новые автодромы должны не заменить иконические треки, а идти к ним в дополнение. «Всегда интересно посещать новые места, при условии, что это хорошие и правильные для нас места, – цитирует Феттеля PlanetF1. – Раньше у нас не было гонок в Америке, а потом в календаре появился захватывающий этап в Остине, отлично себя зарекомендовавший. Наверное, еще один прекрасный пример – Сингапур, куда будет здорово вернуться в этом году. Конечно, надеешься, что новые трассы станут дополнением к классическим. Не хочется терять места с долгой историей: было бы ужасно лишиться Мельбурна и основных треков Европы.

У организаторов есть финансовый интерес проводить уик-энды в новых странах – в конце концов, Ф1 – это бизнес. Но для нас – спорт, наша страсть. Мы не смотрим на Ф1 как на бизнес, поэтому классические трассы много значат для нас из-за их истории и традиций.

Календарь должен сочетать в себе новые треки и классические, сохранять гонки с большой историей и фан-базой. Например, было бы невообразимо потерять Италию, хотя она платит меньше всех. Я думаю, за такие места нам нужно держаться».