Феттель о вождении мотороллера по трассе Ф1: Мне разрешили

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Себастьян Феттель был вынужден сойти в первой тренировке Гран При Австралии после того, как у него задымилась силовая установка. Он остановился на краю трассы, но вместо того, чтобы отойти от машины взял у маршала огнетушитель и стал сам ее тушить. Затем он остался рядом с машиной до конца сессии, а позже мы увидели, что пилот возвращается по трассе в боксы на очевидно взятом у маршалов мотороллере.

При этом Феттель ехал фактически без шлема, точнее снятый шлем держался у него на голове подобно шапке, не закрывая голову полностью. Гонщик к тому же махал болельщикам, порой убирая обе руки с руля.

Сразу после тренировки стало известно, что судьи начали в отношении Феттеля расследование, обвиняя его в неправомерном выезде на трассу.

По правилам, в течение пяти минут после окончания заездов трасса должна быть закрыта. Но есть исключение, по которому гонщик вправе вернуться в боксы пешком или за рулем при условии получения разрешения от маршала.

Такое разрешение он получил, уверяет Феттель.

«Что-то случилось с силовой установкой, было много дыма, я потерял мощность, – сказал Феттель. – Мне пришлось остановиться на трассе. Маршалы были очень любезны, я попросил у одного из них шестигранник, чтобы открыть кожух машины и остудить с помощью огнетушителя силовую установку, минимизировав ущерб.

Как только мы убедились, что машина больше не загорится, я спросил можно ли мне вернуться в боксы. Сессия уже завершилась, и приехал парень на скутере. Я попросился сам за руль, так как предпочитаю быть водителем, а не пассажиром. Он отдал мне скутер, я спросил, можно ли мне ехать и мне ответили: да, поезжай. Вот я и поехал.

Поймите, для меня главным было убедиться, что болид доставят команде в максимально целом состоянии. Я же сюда не на мотороллере гоняться приехал».