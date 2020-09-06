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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Феттель о сходе в Монце: Я думал, что хуже быть уже не может

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Феттель о сходе в Монце: Я думал, что хуже быть уже не может
Автор:
, Ответственный редактор

Пилот Ferrari объяснил, что вынудило его прекратить борьбу в Гран При Италии уже после шести кругов

Стартовав в Монце 17-м, Себастьян Феттель пропустил в дебюте Джорджа Расселла. но затем обогнал Williams британца и оставался четвертым с конце до начала пятого круга, когда на смог затормозить в первом повороте, снес два ряда пенопластовых блоков, после чего заехал в боксы с языками пламени из заднего левого колеса и выбыл из гонки. 

«С самого начала я ощутил, что у нас проблемы с задними тормозами, – рассказал немец в интервью RTL. – Сначала слева, а потом и справа. Я старался раньше убирать ногу с газа и тормозить аккуратнее, но потом в первом повороте просто не ощутил никакого давления под педалью.  тот момент все стало понятно…

Не знаю, что привело к проблеме, но могу лишь поблагодарить небеса, что это произошло в первом повороте, где много места. В последнем повороте все могло закончиться не столь удачно». 

Он добавил: «Мы уже не первую гонку проводим в трафике. когда охлаждение тормозов не такое эффективное. Но тут явно идет речь именно о поломке»

Говоря о своих ощущениях от первого технического схода в сезоне. Себ отметил: «Все по-прежнему. Не знаю, что мне делать. Ты думаешь, что хуже в этом году быть уже не может… Не могу назвать это разочарованием, просто очень обидно. Мне остается лишь продолжать делать свое дело, но скажу, что удовольствия сейчас и впрямь немного.

Во вторник я планирую [для подготовки к этапу в Муджелло] поработать на симуляторе. Хоть эта машина не должна сломаться.

Конечно, сейчас мы проходим не самый простой момент. но этого можно было ожидать. Очень жаль, что все так складывается».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Александр Кабановский

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