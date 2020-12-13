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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Феттель: О результате и гонке нечего и говорить

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Феттель: О результате и гонке нечего и говорить
Автор:
, редактор

Последний этап в Ferrari запомнится Себу совсем не борьбой на трассе

Сегодня Себастьян Феттель провел последнюю гонку за Ferrari, став 14-м на Гран При Абу-Даби. После финиша немец предпочел говорить о прощальных жестах со стороны членов команды, а не о своем выступлении в Яс-Марине.

«Это был очень эмоциональный день, – отметил Феттель. – О результате нечего и говорить, как и о гонке в целом. Но я с начала уик-энда наслаждался маленькими жестами со стороны механиков, инженеров, всех, с кем проработал эти годы. По некоторым из них я буду сильно скучать. Но я буду недалеко, смогу приходить, чтобы повидаться.

Конечно, я рад, что этот сезон кончился. Он был тяжелым и выматывающим. Теперь жду следующего».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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