После схода Валттери Боттаса из-за проблем с двигателем никто не смог конкурировать на «Нюрбургринге» с Хэмилтоном, который выиграл в седьмой раз в сезоне, в 70-й за рулем Mercedes и в 91-й в карьере.

Столько же раз сильнейшим в Гран При становился за время карьеры Михаэль Шумахер – хотя стоит отметить, что у легендарного немца путь к этой отметке занял 246 гонок, тогда как Льюису понадобился 261 старт.

Комментируя достижение своего главного соперника последних лет, Себастьян Феттель отметил: «Думаю, какие бы слова я ни находил в знак уважения его усилий, их все равно будет недостаточно. Мне казалось, что этот рекорд никогда не будет превзойден. Но должен сказать, что моим героем навсегда останется Михаэль. В нем есть что-то такое, чего я не видел ни в одном другом гонщике.

На его выступления я смотрел, будучи ребенком. А на Льюиса я в детстве не смотрел, я с ним соперничал. И это совсем другая ситуация. Наверное, пройдет еще десять или двадцать лет, и все это будет восприниматься иначе. Но пока ты продолжаешь выступления, то прежде всего занят собой, а не другими. Но, повторюсь, он [Хэмилтон] заслужил признания того, чего достиг».

Он добавил: «Думаю, Михаэль превосходил всех, кого я пока видел. Это сложно объяснить. У него был подлинный природный талант. И мне было невероятно приятно выступать с ним в одной команде на Гонке чемпионов (которую немцы выигрывали шесть раз подряд – прим.ред.), видеть его мастерство и контроль машины. Помимо этого, у него было невероятное отношение к работе. Сочетание этих факторов и сделало его особенным».

Глава Ferrari Маттиа Бинотто согласился со своим пилотом: «Для меня Михаэль – это Михаэль. Мы работали с ним как раз в то время, когда он ставил свои рекорды.Он был фантастическим лидером, очень требовательным, заставляющим команду прогрессировать.

Когда ты работаешь с ним бок о бок, то каждый день чему-то учишься. И для меня это был фантастический опыт. Я многое перенял у него в плане психологии и работы на гонках. В психологическом плане он не знал себе равных.

Если же говорить про Льюиса, то его достижения тоже являются выдающимися, и это точно была не последняя победа в его карьере».