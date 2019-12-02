Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Феттель о планах на будущее: Слышал, что завершаю карьеру

Поделились
Комментарии
Феттель о планах на будущее: Слышал, что завершаю карьеру
Автор:
, редактор
2 дек. 2019 г., 07:50

Гонщик Ferrari с юмором прокомментировал слухи о своем уходе из Формулы 1.

Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года, когда гонщику будет 33 года. По завершении сезона-2019 немца спросили о планах на 2021 год, когда в Формуле 1 существенно изменится технический регламент. Однако, вместо ответа четырехкратный чемпион мира отшутился, вспомним о слухах, что завершит карьеру в конце этого года.

«Кажется, в следующем году у меня отпуск, – сказал Феттель. – Слышал, что я завершаю карьеру. Не знаю, кто это сказал, но кажется, он знает больше меня. А поскольку вы, журналисты, всегда правы, то я все пойму в ближайшие недели».

Перед Абу-Даби также появились слухи о переходе в Ferrari Льюиса Хэмилтона. Босс Скудерии Маттиа Бинотто признал, что завершение контракта британца с Mercedes в 2020 году может «порадовать» Скудерию. Феттель и на это отреагировал с юмором, вспомним, что Хэмилтон владеет несколькими дорожными автомобилями итальянской марки.

«Он уже ездит на Ferrari, разве нет? – сказал немец. – Так что ничего не изменится. Думаю, он хороший клиент, купил больше, чем одну машину».

Что касается серьезной оценки сезона, Феттель довольно критично отозвался о себе после гонки в Абу-Даби.

«Я достаточно давно выступаю в чемпионате, и достаточно честен, чтобы признать – я должен был лучше сработать в различных моментах. Я знаю, что способен на большее, и потому в первую очередь оцениваю себя, и разбираюсь со всем, с чем считаю нужным. В первую очередь, в себе самом. Я знаю, есть вещи, которые я могу делать лучше. И я точно попытаюсь делать их лучше в следующем году».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл, Джонатан Нобл

Читайте также:

Следующая новость
Тесты Ф1 в Абу-Даби: график работы пилотов

Предыдущая новость

Тесты Ф1 в Абу-Даби: график работы пилотов

Следующая новость

Упал сервер. FIA объяснила проблему с DRS на «Яс-Марине»

Упал сервер. FIA объяснила проблему с DRS на «Яс-Марине»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Удачный провал и отсутствие жадности. Как лучший результат Квята за восемь гонок подарил нам надежду

2
Формула 1

Нерасторопность инженеров лишила Квята шанса обогнать Переса

3
Формула 1

Феттель о планах на будущее: Слышал, что завершаю карьеру

4
Формула 1

Упал сервер. FIA объяснила проблему с DRS на «Яс-Марине»

38мин
5
Формула 1

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Боттас 2.77. Пилот Mercedes выбрал чемпионскую версию себя
F1

Боттас 2.77. Пилот Mercedes выбрал чемпионскую версию себя

Упал сервер. FIA объяснила проблему с DRS на «Яс-Марине»
F1

Упал сервер. FIA объяснила проблему с DRS на «Яс-Марине»

Феттель о планах на будущее: Слышал, что завершаю карьеру
F1

Феттель о планах на будущее: Слышал, что завершаю карьеру

Тесты Ф1 в Абу-Даби: график работы пилотов
F1

Тесты Ф1 в Абу-Даби: график работы пилотов

Квят заставил Риккардо понервничать на финише в Абу-Даби
F1

Квят заставил Риккардо понервничать на финише в Абу-Даби

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.