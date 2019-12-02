Феттель о планах на будущее: Слышал, что завершаю карьеру

Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце 2020 года, когда гонщику будет 33 года. По завершении сезона-2019 немца спросили о планах на 2021 год, когда в Формуле 1 существенно изменится технический регламент. Однако, вместо ответа четырехкратный чемпион мира отшутился, вспомним о слухах, что завершит карьеру в конце этого года.

«Кажется, в следующем году у меня отпуск, – сказал Феттель. – Слышал, что я завершаю карьеру. Не знаю, кто это сказал, но кажется, он знает больше меня. А поскольку вы, журналисты, всегда правы, то я все пойму в ближайшие недели».

Перед Абу-Даби также появились слухи о переходе в Ferrari Льюиса Хэмилтона. Босс Скудерии Маттиа Бинотто признал, что завершение контракта британца с Mercedes в 2020 году может «порадовать» Скудерию. Феттель и на это отреагировал с юмором, вспомним, что Хэмилтон владеет несколькими дорожными автомобилями итальянской марки.

«Он уже ездит на Ferrari, разве нет? – сказал немец. – Так что ничего не изменится. Думаю, он хороший клиент, купил больше, чем одну машину».

Что касается серьезной оценки сезона, Феттель довольно критично отозвался о себе после гонки в Абу-Даби.

«Я достаточно давно выступаю в чемпионате, и достаточно честен, чтобы признать – я должен был лучше сработать в различных моментах. Я знаю, что способен на большее, и потому в первую очередь оцениваю себя, и разбираюсь со всем, с чем считаю нужным. В первую очередь, в себе самом. Я знаю, есть вещи, которые я могу делать лучше. И я точно попытаюсь делать их лучше в следующем году».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл, Джонатан Нобл