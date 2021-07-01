Феттель о переманивании сотрудников Red Bull: Не моя работа

В последнее время Aston Martin отметилась рядом громких подписаний сотрудников. В частности, команда переманила из Red Bull своего будущего технического директора Дэна Фэллоуза и нового руководителя отдела аэродинамики Эндрю Алесси.

С этого года за Aston Martin выступает Себастьян Феттель, который четыре раза становился чемпионом мира в составе Red Bull. Но он уверяет, что не принимал участия в переговорах с бывшими коллегами.

«Я часть команды и знаю свою работу, – сказал Феттель. – Она не в том, чтобы подписывать сотрудников. Она в том, чтобы пилотировать машину и давать свой фидбэк. Но, конечно, мы обсуждаем такие вещи, и команда начала расти еще до моего прихода. Здорово видеть, как все больше людей приходит, чтобы сделать Aston Martin сильнее в будущем.

Я давно не выступаю в Red Bull, а до перехода сюда много лет провел в Ferrari. Думаю, дело в том, что переходить из одной английской команды в другую естественно. Не приходится многое менять. Люди постоянно переходят из одной команды в другую. Просто некоторые имена известнее других».

Феттель уверен, что Фэллоуз и Алесси принесут много пользы, как и другие новобранцы команды:

«Я работал с ними обоими, но давно. Прошло много времени, но я уверен, что они нам помогут. Команда наняла много людей. Может, не у всех есть громкое имя, но каждое подписание делает нас сильнее».