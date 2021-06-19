Феттель о не выходе в Q3: Я не хотел стартовать на Soft

Себастьян Феттель стал 12-м в квалификации Гран При Франции, не дотянув 0,152 секунды до выхода в третий сегмент. Причиной этого пилот Aston Martin назвал резину Medium, с которой не смог выжать из машины нужную скорость.

«Первый сегмент прошел очень хорошо, хотя красный флаг и повлиял на результаты, – сказал Феттель. – Но баланс на шинах Soft был гораздо лучше, чем на Medium. На Medium я не смог добиться тех же ощущений, а на втором комплекте резины все стало еще хуже, чем на первом. Думаю, это не позволило нам пройти в Q3».

При этом Феттель не считает, что во втором сегменте ему стоило выехать на шинах Soft: «Мы были довольно близки к выходу [в Q3]. Я чувствовал, что могу прибавить. На первом отрезке ощущения были не те, так что мы слегка поменяли машину. Но в итоге недостаточная поворачиваемость стала еще выше. Думаю, шансы пройти в Q3 на Medium были, а стартовать в гонке на Soft мы не хотели».