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Формула 1 Новости

Феттель о дисквалификации: Ф1 стоит снизить строгость правил

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Олег Карпов

Потеряв второе место после финиша Гран При Венгрии, пилот Aston Martin обнаружил а регламенте Формулы 1 излишнюю строгость

Феттель о дисквалификации: Ф1 стоит снизить строгость правил

Себастьян Феттель закончил гонку на «Хунгароринге» на отличном втором месте, но потерял его, так как после завершения дистанции в баке его машины осталось всего 300 мл топлива – тогда как по правилам для взятия контрольного образца нужен 1 литр.

Команда Aston Martin пыталась оспорить дисквалификацию, но в итоге смирилась с потерей результата.

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Сам гонщик впервые прокомментировал ситуацию лишь в четверг накануне следующего этапа в Бельгии.

«Если оглянуться назад, то все понятно. Правила есть правила, так что нас дисквалифицировали, – сказал немец. – Но если взглянуть вперед – а теперь, оказавшись пострадавшим, я гораздо лучше разбираюсь в этой теме, – то очень не хотелось бы, чтобы схожие сложности возникли у кого-то еще.

Мне кажется, [в регламенте] следует ввести более значительные допуски. Как именно это сделать и что прописать в правилах – не знаю. Это задача других людей». 

По словам Себа, по ходу гонки у Aston Martin не было никаких сигналов о перерасходе топлива, потому исключение из протокола стало для команды неприятным сюрпризом. 

«Для нас это был выдающийся результат, принесший множество очков, – объяснил он. – Потому разочарование стало особенно сильным.

Но в такой ситуации мы едва ли могли что-то сделать. По ходу гонки мы контролировали остаток в баке – или думали, что контролировали.

Только в самом-самом конце, на последнем круге, нам стало ясно, что что-то могло пойти не так. Но нас все равно удивило, что в машине не осталось топлива. Очень обидно, но таковы уж правила. Для нас это был большой день, но впереди еще много гонок, так что попробуем вернуть потерянные очки».

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