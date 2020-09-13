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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Феттель недоволен: ему не нравится три раза стартовать в одной гонке

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Феттель недоволен: ему не нравится три раза стартовать в одной гонке
Автор:
, Главный редактор

По мнению немца, после того как пилоты проехали по трассе немало кругов, новый старт с места представляет собой нечто вроде лотереи

По ходу Гран При Тосканы пилотам пришлось три раза занимать места на стартовой решетке и выполнять старт с места. В ряде случаев это привело к сменам позиций и сделало ход гонки более увлекательным. Однако Себастьян Феттель в интервью после финиша назвал несправедливым вариант, когда после остановки заезда вновь производится старт с места.

«Я не сторонник такой схемы – ведь если ты на более выигрышной стороне трассы, то получаешь огромное преимущество. А на грязной стороне – очень много проигрываешь. Мы видели это в той же Монце: рестарт был дан где-то на экваторе гонки – и за пределами идеальной траектории в этот момент было множество фрагментов резины. Все это не кажется мне справедливым. Думаю, мы тут соревнуемся в том, у кого более быстрая машина и кто лучше ей управляет – а не в том, кто выиграет в очередную лотерею.

Так или иначе, на нас сегодня все это не слишком сильно повлияло. Я выкладывался по максимуму и пробовал все, чтобы набрать очки. Но нас сдерживало отсутствие скорости. Мы и раньше понимали, что наша машина не так быстра, как хотелось бы – но сегодня рассчитывали на более высокий темп в гонке. Так что, стоит особо тщательно во всем разобраться».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Кирилл Качнов

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