Феттель: Не вышло найти общий язык с Кими? Проблема в тебе
Немецкий пилот объяснил, что его бывший партнер по Ferrari только кажется замкнутым ворчуном
Себастьян Феттель и Кими Райкконен оставались напарниками по ходу четырех сезонов в Ferrari с 2015 по 2018 год. Но даже после этого, выступая за разные команды, два чемпиона мира сохраняли приятельские отношения.
Нынешний сезон станет последним для Кими – 42-летний финн решил-таки повесить шлем на гвоздь. Немногословный, но невероятно харизматичный гонщик не похож на своих соперников по Ф1 и очень популярен у болельщиков. По мнению Феттеля, паддоку будет не хватать Райкконена.
«Станем ли мы скучать? Конечно, – сказал Себ журналистам в Катаре. – Думаю, у него действительно есть характер – мне нравилось то время, когда мы выступали вместе. Впрочем, должен признать, еще до этого мы были хорошо знакомы.
Он – один из очень редких гонщиков кто совершенно не изменился с нашей первой встречи и до сегодняшнего дня. Он всегда оставался таким же открытым, как в тот момент, когда приветствовал меня, совсем мальчишку, пришедшего в Формулу 1.
А ведь тогда он был самым популярным пилотом Ф1, как минимум одним из самых.
Так что я очень уважаю его. И вообще не понимаю, как можно иметь какие-то разногласия или проблемы с Кими. Если это так, то проблема не в нем, а в тебе».
Феттель добавил, что завершение карьеры гонщика является индивидуальной историей для каждого участника чемпионата.
«Думаю, все должно быть естественно, – объяснил 34-летний пилот. – Время идет, и однажды наступает твой час. Когда-нибудь это случится и со мной, и даже с Ландо Норрисом, хотя у него впереди еще долгий путь.
Кими – отличный человек, я уверен, что мы продолжим общаться. Я желаю ему всего наилучшего и буду очень скучать по его молчанию».
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