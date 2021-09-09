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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Феттель: Не волнуюсь о контракте с Aston Martin

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Себастьян пока не получил место на следующий год

Феттель: Не волнуюсь о контракте с Aston Martin

Прошлой осенью было объявлено о многолетнем контракте Себастьяна Феттеля с Aston Martin. Однако команда до сих пор официально не объявила, что немец продолжит выступать за нее в 2022 году. 

Сам Феттель рассказал, что ведет переговоры, но пока не может подтвердить своего места в Aston Martin.

«Конечно, я веду переговоры с командой, и думаю, очень скоро у меня будет ответ, – сказал Феттель. – Но пока новостей нет. Не могу сказать ничего больше, мы ведем обсуждение.

Мне нравится работать с командой, тут отличная атмосфера, и я верю в наше светлое будущее. Так что я не переживаю, ответ будет уже скоро».

Ходили слухи, что Aston Martin пыталась нанять Фернандо Алонсо вместо Феттеля, но тот остался в Alpine. Других кандидатов на место Себастьяна не называлось.

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