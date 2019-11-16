Феттель не увидел шансов опередить Ферстаппена в квалификации

Себастьян Феттель показал второе время в квалификации Гран При Бразилии, уступив Максу Ферстаппену 0,123 секунды. При этом после первых попыток пилотов разделяло всего восемь тысячных. Феттель считает, что тогда мог опередить Ферстаппена, но после его улучшения во второй попытке все равно остался бы позади.

«У меня была небольшая вибрация на выходе из последнего поворота в первой попытке, – рассказал Феттель в эфире Sky Sports. – Но Макс все равно улучшил свое время, так что поул – его по справедливости, а я доволен первым рядом.

Посмотрим, что у нас получится завтра. Машина стала лучше работать в квалификации, надеюсь, завтра мы сможем продлить этот импульс».

Феттель не ждет от своей машины преимущества в гонке, но не теряет надежды навязать борьбу ближайшим соперникам:

«Будет сложно. Кажется, Red Bull и Mercedes лучше нас работают с шинами, но мы заняли свое место неспроста. У нас есть скорость и мощность, так что поглядим, что получится в гонке. Я настроен со сдержанным оптимизмом», – отметил немец.

Напарник Феттеля Шарль Леклер в квалификации стал четвертым, но из-за штрафа в десять позиций за смену мотора будет стартовать только 14-м.