Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Феттель не увидел шансов опередить Ферстаппена в квалификации

Поделились
Комментарии
Феттель не увидел шансов опередить Ферстаппена в квалификации
Автор:
, редактор
16 нояб. 2019 г., 19:26

Гонщик Ferrari остался доволен вторым местом на стартовой решетке в Сан-Паулу.

Себастьян Феттель показал второе время в квалификации Гран При Бразилии, уступив Максу Ферстаппену 0,123 секунды. При этом после первых попыток пилотов разделяло всего восемь тысячных. Феттель считает, что тогда мог опередить Ферстаппена, но после его улучшения во второй попытке все равно остался бы позади.

«У меня была небольшая вибрация на выходе из последнего поворота в первой попытке, – рассказал Феттель в эфире Sky Sports. – Но Макс все равно улучшил свое время, так что поул – его по справедливости, а я доволен первым рядом. 

Посмотрим, что у нас получится завтра. Машина стала лучше работать в квалификации, надеюсь, завтра мы сможем продлить этот импульс».

Феттель не ждет от своей машины преимущества в гонке, но не теряет надежды навязать борьбу ближайшим соперникам: 

«Будет сложно. Кажется, Red Bull и Mercedes лучше нас работают с шинами, но мы заняли свое место неспроста. У нас есть скорость и мощность, так что поглядим, что получится в гонке. Я настроен со сдержанным оптимизмом», – отметил немец.

Напарник Феттеля Шарль Леклер в квалификации стал четвертым, но из-за штрафа в десять позиций за смену мотора будет стартовать только 14-м.

Читайте также:

Следующая новость
Гран При Бразилии: стартовая решетка

Предыдущая новость

Гран При Бразилии: стартовая решетка

Следующая новость

Ферстаппен: К счастью, второй круг я проехал лучше

Ферстаппен: К счастью, второй круг я проехал лучше
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Квалификация
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.