Феттель не пытался устроиться в Racing Point

Racing Point называли одним из вариантов продолжения карьеры Себастьяна Феттеля после ухода из Ferrari. Со следующего сезона команда будет называться Aston Martin, а ее владелец Лоуренс Стролл имеет амбициозные планы на развитие проекта.

Однако глава команды Отмар Сафнауэр заверил, что даже не общался с Феттелем на этот счет.

«Мы с Себом давно дружим, – рассказал Зафнауэр в подкасте F1 Nation. – Я знал его еще до того, как он стал пилотом Формулы 1. Но, как ни иронично, он мне не звонил, так что мы ничего такого не обсуждали.

Я не могу говорить за Себа, но мы все знаем, как многого он добился, выиграл еще в Toro Rosso, что было просто фантастикой. А еще у него четыре титула.

Он провел несколько отличных гонок [в последнее время], и он сравнительно молод в 33 года и у него в запасе есть несколько лет. Но тут не мне судить».

Сафнауэр подчеркнул, что Racing Point довольна своими пилотами Серхио Пересом и Лэнсом Строллом: «Мы очень довольны своим составом гонщиков и они хорошо работают вместе. У нас есть Чеко, который в гонке никому не уступит. Он очень расчетливый и умный гонщик, который умеет беречь шины.

Лэнс гораздо моложе Серхио и быстро учится. И у него отличная скорость. Он отлично стартует и классно действует в толчее. Умеет бороться и продолжает учиться. Думаю, в конечном итоге он превзойдет Серхио. А их комбинация опыта и молодости нам идеально подходит».