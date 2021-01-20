Феттель: Не пытался понять или переубедить Ferrari

Ferrari объявила о расставании с Себастьяном Феттелем в конце 2020 года еще до старта того сезона. Команда сообщила немцу о решении не подписывать с ним новый контракт по телефону.

Позже стало известно, что в Скудерии приняли решении задолго до объявления, и сообщая Феттелю, уже договорились взять ему на замену Карлоса Сайнса. Сам Феттель уверяет, что не пытался ни понять решение команды, ни изменить его.

«Мне не нужно понимать решение Ferrari, – цитирует Феттеля Racer. – Это ничего не меняет, и я так не работаю. Это нормальное решение, я его принял. Когда Маттиа сказал мне об этом по телефону, я не пытался его переубедить.

По-моему, когда закрывается одна дверь – открывается другая. Конечно, на это уходит время и появляется много вопросов о том, какая именно две откроется. Я не мог выбирать любую команду в Ф1, но мог определиться со своим будущим, с тем, хочу ли продолжать выступать. Я принял решение и открыл свою дверь».

С 2021 года Феттель выступает за Aston Martin.