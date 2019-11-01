Феттель не придал значения поражениям от Леклера в квалификациях
Пилот Ferrari признал, что не слишком силен в субботних сессиях этого года – но в этом, по его мнению, нет большого повода для беспокойства.
В этом сезоне Себастьян Феттель опередил своего напарника по Ferrari Шарля Леклера лишь в семи квалификациях из 18-ти.
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Однако четырехкратный чемпион мира уверяет, что его не смущает такое отставание от новичка команды.
«Не то, чтобы я не мог спать по ночам из-за этого, – сказал Феттель накануне Гран США. – Несколько раз я выступал плохо. Дважды вообще не смог поучаствовать в квалификациях. Гонки важнее. В этом году квалификации не всегда идут так, как мне нужно».
Куда более серьезной проблемой, чем поражения от Леклера, Феттель назвал потерю позиций в гонках – в нынешнем сезоне оба пилота Ferrari зачастуют финишируют ниже, чем стартуют.
«Что касается нашей скорости, то мы в целом сделали шаг вперед в Сингапуре, – сказал немец. – Это также улучшило нашу форму в квалификации. Но в гонках у нас все еще есть слабые места.
Они не зависят от скорости на одном круге и связаны с длинными сериями. У нас есть проблемы, мы теряем в поворотах и проигрываем в работе с шинами. Думаю, в этом мы слишком агрессивны. Поэтому у нас не лучший темп в гонках».
В нынешнем сезоне Феттель пять раз стартовал в гонках с первого ряда и девять Гран При закончил на подиуме.
Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфоль
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель не придал значения поражениям от Леклера в квалификациях
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