Феттель: Не отказался бы от места в Mercedes

После того, как Ferrari в мае объявила о расставании с Себастьяном Феттелем, ходили слухи о его возможном переходе в Mercedes. Однако в итоге четырехкратный чемпион мира подписал контракт с Aston Martin.

Однако Феттель признал, что хотел бы получить приглашение в Mercedes.

«Если бы у меня был шанс выступать за Mercedes, я бы не отказался, – цитирует Феттеля Corriere dello Sport. – Сейчас ни один пилот не отказался бы от места там, и я точно готов бросить вызов Льюису. Надо еще его спросить, но мне кажется, он бы тоже не отказался от меня в роли напарника. Мы уважаем друг друга».

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что 90% гонщиков Ф1 побеждали бы на месте Хэмилтона. Феттель к этому вопросу отнесся более осторожно:

«Думаю, трудно судить, действительно ли все так. У Mercedes прекрасная машина, очень сильная команда и Льюис пожинает плоды этого. Некоторые другие пилоты точно преуспели бы на его месте. Но надо заметить, что Льюис добивается успеха каждый уик-энд, и в этом его сила».