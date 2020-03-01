Феттель не нашел причин для завершения карьеры
Гонщик Ferrari готов продолжать выступления в Формуле 1, а команда намерена продлить с ним контракт.
Себастьян Феттель начинает последний сезон по действующему контракту с Ferrari. В прошлом году на фоне падения результатов четырехкратного чемпиона мира ходили слухи о его возможном завершении карьеры. Сам немец неоднократно их опровергал, и в преддверии старта нового чемпионата не изменил позицию.
«Нет никаких признаков и причин, по которым я бы не стал или не смог продолжать карьеру, – сказал Феттель в интервью Sport Bild. – Во время зимней паузы я пришел к заключению, что точно хочу выступать и дальше. Не думаю, что мне нужно бояться, что я не найду места на следующий год. Я уверен, что сделаю все, что в моих силах, а остальное сложится само».
В свою очередь, глава Ferrari Маттиа Бинотто подтвердил, что при найме пилота на 2020 год Феттель остается главным кандидатом для итальянской команды. Но с переговорами они пока не спешат: «Мы сейчас заняты другими делами. Да и ничего не изменилось. Наш приоритет – продление контракта с Себастьяном, но решение принимать не только нам. Сейчас мы сосредоточены на гонках. На остальное, включая переговоры, еще достаточно времени».
Феттель выступает за Ferrari с 2015 года. Его лучшим достижением в составе Скудерии было второе место в чемпионате.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель не нашел причин для завершения карьеры
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