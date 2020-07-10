Феттель не исключил перехода в Racing Point

Накануне появилась информация о том, что в 2021 году Себастьян Феттель вернется в команду Red Bull, с которой выиграл четыре чемпионских титула Формулы 1. Однако, пилот и команда пока не спешат подтверждать эти слухи. Зато Феттель не стал отрицать возможность своего перехода в Racing Point.

«У меня нет никаких новостей, и как я уже говорил, я пока не знаю, что будет дальше, – сказал Феттель на пресс-конференции перед Гран При Штирии. – Сейчас мне крайне важно хорошо провести гонку, а через пару недель или месяцев мы узнаем, что будет дальше, какие возможности появятся.

Но независимо от этого, меня сильно впечатлила Racing Point. Это точно отличная команда для выступления в следующем году. Я давно знаком с частью их сотрудников. В этом году у них отличный шанс побороться и прибавить».

Ранее сообщалось, что Феттель может перейти в Racing Point после ее переименования в Aston Martin.