Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
00 Часов
:
57 Минут
:
08 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
140 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Феттель не исключил перехода в Racing Point

Поделились
Комментарии
Феттель не исключил перехода в Racing Point
Автор:
, редактор
10 июл. 2020 г., 07:49

Себастьян заверил, что еще не определился с будущим

Накануне появилась информация о том, что в 2021 году Себастьян Феттель вернется в команду Red Bull, с которой выиграл четыре чемпионских титула Формулы 1. Однако, пилот и команда пока не спешат подтверждать эти слухи. Зато Феттель не стал отрицать возможность своего перехода в Racing Point.

«У меня нет никаких новостей, и как я уже говорил, я пока не знаю, что будет дальше, – сказал Феттель на пресс-конференции перед Гран При Штирии. – Сейчас мне крайне важно хорошо провести гонку, а через пару недель или месяцев мы узнаем, что будет дальше, какие возможности появятся.

Но независимо от этого, меня сильно впечатлила Racing Point. Это точно отличная команда для выступления в следующем году. Я давно знаком с частью их сотрудников. В этом году у них отличный шанс побороться и прибавить».

Ранее сообщалось, что Феттель может перейти в Racing Point после ее переименования в Aston Martin.

Читайте также:

Следующая новость
Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо

Предыдущая новость

Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо

Самое читаемое Сегодня

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой

«Нам не пришлось его убеждать». Босс Renault рассказал подробности о возвращении Алонсо
Формула 1 / Формула 1

«Нам не пришлось его убеждать». Босс Renault рассказал подробности о возвращении Алонсо

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля
Формула 1 / Формула 1

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех
Формула 1 / Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо
Формула 1 / Формула 1
36мин

Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо

Оказывается, Хэмилтон подготовил антирасистский шлем уже давно. Но Льюиса убедили отказаться от этой идеи
Формула 1 / Формула 1

Оказывается, Хэмилтон подготовил антирасистский шлем уже давно. Но Льюиса убедили отказаться от этой идеи

Феттель не исключил перехода в Racing Point
Формула 1 / Формула 1
12мин

Феттель не исключил перехода в Racing Point

Бергер назвал действия Ferrari незаконными
Формула 1 / Формула 1

Бергер назвал действия Ferrari незаконными

Самое важное:

Феттель не исключил перехода в Racing Point
Формула 1 / Формула 1
12мин

Феттель не исключил перехода в Racing Point

Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо
Формула 1 / Формула 1
36мин

Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой

«Нам не пришлось его убеждать». Босс Renault рассказал подробности о возвращении Алонсо
Формула 1 / Формула 1

«Нам не пришлось его убеждать». Босс Renault рассказал подробности о возвращении Алонсо

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой

2
Формула 1

Мнение: идеальный вариант для Феттеля и почти идеальный для всех

3
Формула 1

«Нам не пришлось его убеждать». Босс Renault рассказал подробности о возвращении Алонсо

4
Формула 1

Бергер назвал действия Ferrari незаконными

5
Формула 1

Владелец Red Bull распорядился вернуть Феттеля. Эксклюзив от Кристиана Ниммерфоля

Последние видео

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Самое важное:

Феттель не исключил перехода в Racing Point
Формула 1

Феттель не исключил перехода в Racing Point

Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо
Формула 1

Бриаторе готов вернуться в Renault ради Алонсо

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой
Формула 1

Гран При Штирии: пять вопросов перед гонкой

«Нам не пришлось его убеждать». Босс Renault рассказал подробности о возвращении Алонсо
Формула 1

«Нам не пришлось его убеждать». Босс Renault рассказал подробности о возвращении Алонсо

Райкконен не увидел сложностей в отношениях Феттеля и Ferrari
Формула 1

Райкконен не увидел сложностей в отношениях Феттеля и Ferrari

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.