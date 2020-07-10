Феттель не исключил перехода в Racing Point
Себастьян заверил, что еще не определился с будущим
Накануне появилась информация о том, что в 2021 году Себастьян Феттель вернется в команду Red Bull, с которой выиграл четыре чемпионских титула Формулы 1. Однако, пилот и команда пока не спешат подтверждать эти слухи. Зато Феттель не стал отрицать возможность своего перехода в Racing Point.
«У меня нет никаких новостей, и как я уже говорил, я пока не знаю, что будет дальше, – сказал Феттель на пресс-конференции перед Гран При Штирии. – Сейчас мне крайне важно хорошо провести гонку, а через пару недель или месяцев мы узнаем, что будет дальше, какие возможности появятся.
Но независимо от этого, меня сильно впечатлила Racing Point. Это точно отличная команда для выступления в следующем году. Я давно знаком с частью их сотрудников. В этом году у них отличный шанс побороться и прибавить».
Ранее сообщалось, что Феттель может перейти в Racing Point после ее переименования в Aston Martin.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
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|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин