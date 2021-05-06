Феттель не давал Сайнсу советов о Ferrari

В этом году Ferrari заменила Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнса. Немец рассказал, что не имел возможности дать советы своему сменщику, но уверен, что тот справится и без них.

«На такой разговор нам бы времени не хватило, – сказал Феттель испанской газете AS. – Но все люди разные и очень трудно дать совет, который подойдет всем.

Карлос достаточно умен, чтобы быстро учиться, и у него хорошее окружение. Я точно знаю, ведь со многими из них работал. Все будет хорошо, если испанская пресса не станет его донимать».

Феттель также заверил, что рад успеху Сайнса, несмотря на собственный разрыв во Скудерией:

«Карлос заслужил тот кокпит, который получил. Я знаю его с юного возраста, ведь он был в программе Red Bull. Кажется, что это было так давно, но лишь потому, что он очень рано пришел в Ф1.

У него огромный талант и он отлично развивается как пилот. Я очень рад за Карлоса, говорил ему об этом еще в прошлом году, когда [контракт с Ferrari] подтвердили. Я рад, что сам имел возможность выступать за Ferrari и надеюсь, что он хорошо справится».