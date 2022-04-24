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Феттель назвал восьмое место в Имоле победой для Aston Martin

Заработав первые в сезоне очки, четырехкратный чемпион мира назвал такой результат незаурядным

Александр Кабановский
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Феттель назвал восьмое место в Имоле победой для Aston Martin
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После трех первых Гран При сезона-2022 Aston Martin оставалась единственной командой, пилотам которой так и не удалось хоть раз финишировать в десятке сильнейших. Однако в Имоле ситуация изменилась к лучшему: Себастьян Феттель завершил гонку восьмым, а Лэнс Стролл замкнул десятку сильнейших. 

Это даже позволило обойти в Кубке конструкторов соперников из Williams.

Оценивая такой результат, Феттель сказал на медиа-сессии: «Мы никак не улучшали машину. Проблемы с ощущениями от рулевого оправления остаются. Но к этой гонке мы смогли чуть улучшить ситуацию. Но до решения еще далеко – думаю, с кадров бортовой камеры вы видели, как сложно управлять машиной, даже на прямых. Нельзя не на секунду ослабить концентрацию. Но тем приятнее сегодняшний результат. 

Для нас он сродни победе. Надо честно признать – сейчас мы далеко не самые быстрые. Даже, скорее, наоборот. Но сегодня все получилось. Погода помогла, и мы смогли использовать такие условия. Мы первыми перешли на слики (в действительности вторыми, после Даниэля Риккардо – прим.ред), а остальные стали повторять за нами.

В конце не было смысла сдерживать Шарля [Леклера, который прорывался после аварии], он ехал на четыре секунды быстрее. Но если бы мне кто-то сказал перед гонкой, что за четыре круга до финиша мы будем сражаться с Ferrari, я бы с радостью согласился на такое. 

Конечно, восьмое место – это восьмое место. Не настолько приятно, как победа. Но признаюсь честно: было немало случаев, когда я поднимался на подиум, но саму гонку проводил хуже. Так что я очень доволен».
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Дополнительная информация: Филип Клерен
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