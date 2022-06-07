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Формула 1 Новости

Феттель назвал свою любимую трассу. Он ни разу там не был

Тем не менее, четрехкратный чемпион предпочел бы провести этап Ф1 именно там, а не в Лас-Вегасе

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Феттель назвал свою любимую трассу. Он ни разу там не был
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Со следующего сезона в Формуле 1 будет уже три этапа в США, включая Остин, Майами и новый Гран При в Лас-Вегасе. Как оказалось, не всем гонщикам это по душе. Во время общения с австралийскими фанатами, организованном командой Aston Martin, Себастьян Феттель заявил, что вместо Вегаса лучше бы отправился в город Батерст в Новом Южном Уэльсе, где ежегодно на трассе «Маунт Панорама» проводят гонку суперкаров на дистанцию 1000 километров.

«Я б уж лучше отправился в Батерст, – цитирует Феттеля RacingNews365.com. – Если бы я мог распоряжаться деньгами, которые Формула 1 получила за контракт с Вегасом, и вложил их в реконструкцию существующих крутых трасс.

Например, гонка по трассе «Маунт Панорама» была бы настоящим вызовом. Это в хорошем смысле чудовищный трек. Я, правда, там никогда не был, но надеюсь однажды прокатиться по этой трассе.

А вот в Лас-Вегасе я был, и мне там не понравилось. Все очень занятые и какие-то невоспитанные. Я не против простоты в поведении, но там люди просто заходят слишком далеко».

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