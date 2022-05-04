Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами

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За семь с лишним десятилетий истории Формулы 1 рекорд по наибольшему числу трасс, принимавших этапы Гран При, прочно принадлежит США – в общей сложности гонки проходили в десяти разных местах. Кольцо в Майами станет в этот уик-энд 11-м в этом списке.

Его создатели пообещали, что конфигурация с 19 поворотами не разочарует ни пилотов, ни зрителей. Пока же участники предстоящего Гран При делятся мнением о том, что их ждет.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель отметил: «Здорово, что в календаре появился еще один городской этап, трасса в Майами кажется по-настоящему интересной.

Из того, что мы увидели на симуляторе, некоторые повороты выглядят не слишком простыми. Прежде всего, речь о связке 13-16 поворотов, где оказался неожиданно резкий перепад высоты. Там вполне возможны ошибки.

На длинных прямых будет вполне реально обгонять при помощи DRS. Интересно будет увидеть, какой окажется реальная трасса».

В нынешнем сезоне Феттель не заработал очков на трех первых Гран При, однако в Имоле финишировал восьмым.

Трасса Ф1 в Майами Фото: Liberty Media