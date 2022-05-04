Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами
В преддверии Гран При пилот Aston Martin поделился мнением о трассе, на которой Формуле 1 дебютировать
За семь с лишним десятилетий истории Формулы 1 рекорд по наибольшему числу трасс, принимавших этапы Гран При, прочно принадлежит США – в общей сложности гонки проходили в десяти разных местах. Кольцо в Майами станет в этот уик-энд 11-м в этом списке.
Его создатели пообещали, что конфигурация с 19 поворотами не разочарует ни пилотов, ни зрителей. Пока же участники предстоящего Гран При делятся мнением о том, что их ждет.
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель отметил: «Здорово, что в календаре появился еще один городской этап, трасса в Майами кажется по-настоящему интересной.
Из того, что мы увидели на симуляторе, некоторые повороты выглядят не слишком простыми. Прежде всего, речь о связке 13-16 поворотов, где оказался неожиданно резкий перепад высоты. Там вполне возможны ошибки.
На длинных прямых будет вполне реально обгонять при помощи DRS. Интересно будет увидеть, какой окажется реальная трасса».
В нынешнем сезоне Феттель не заработал очков на трех первых Гран При, однако в Имоле финишировал восьмым.
Трасса Ф1 в Майами
Фото: Liberty Media
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