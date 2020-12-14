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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Феттель назвал самого талантливого пилота Формулы 1 за 15 лет

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Феттель назвал самого талантливого пилота Формулы 1 за 15 лет
Автор:
, редактор

Себ комплиментарно отозвался об уже бывшем напарнике

Вчера Себастьян Феттель провел свою последнюю гонку за Ferrari – со следующего немец будет выступать за Racing Point. Фактически, преемником Феттеля в Ferrari стал его напарник Шарль Леклер, который обошел четырехкратного чемпиона в оба их совместных сезона.

В прошлом году между гонщиками произошло несколько заочных конфликтов и столкновение на трассе в Гран При Бразилии. Тем не менее, перед уходом Феттель очень лестно отозвался о молодом монегаске.

«Шарль, ты самый талантливый пилот, которого я встречал за 15 лет в Ф1, – цитирует Феттеля пресс-служба чемпионата. – Не профукай это! Но также не забывай делать все необходимое, чтобы оставаться счастливым и улыбаться. Спасибо за все».

Леклер ответил Феттелю своими теплыми словами: «Я так многому научился у тебя как пилот и как человек за эти два года. Спасибо, что заставлял меня становиться лучше все это время. Быть твоим напарником для меня было честью. Ты топ-пилот и топ-человек».

Отметим, что в Абу-Даби Леклер выступал в специальном шлеме, на котором благодарность Феттелю была написана на немецком языке.

Шлем Шарля Леклера на Гран При Абу-Даби

Шлем Шарля Леклера на Гран При Абу-Даби

Фото: Charles Leclerc

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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