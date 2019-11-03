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Формула 1 / Гран При США / Новость

Феттель назвал полной чушью ситуацию со шлемами в Ф1

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Феттель назвал полной чушью ситуацию со шлемами в Ф1
Автор:
, редактор
3 нояб. 2019 г., 05:53

Гонщик Ferrari признал, что менял шлемы больше раз, чем это разрешено регламентом – но не увидел в этом ничего плохого.

Использование пилотами Формулы 1 шлемов с нестандартной расцветкой стало резонансной темой осенью, когда Даниилу Квяту запретили использовать специальный дизайн на Гран При России. По регламенту, гонщики должны иметь одну расцветку шлема на весь сезон и могут поменять ее только на один Гран При – это право Квят использовал ранее на гонке в Монце. 

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Однако после этого многие обратили внимание на то, как часто меняет шлемы Себастьян Феттель. В этом году он использовал шлем в честь Ники Лауды в Монако, отдал дань уважения Бернду Шнайдеру в Германии и надевал шлем с итальянским флагом в Монце. К Гран При Японии пилот Ferrari также подготовил особенный вариант – однако в субботу и воскресенье все области, получившие новое оформление, были затянуты простой белой пленкой. Видимо, немец не смог убедить судей в «легальности» своего головного убора.

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По ходу Гран При США немец затронул эту тему интервью, назвав ограничения на смену шлемов бессмысленным.

«Ну, я-то в любом случае сменил дизайн шлема, так что… Это же наши шлемы, и мы должны делать с ними что хотим, – сказал Феттель. – По-моему, это правило – полная чушь. У нас и так очень мало способов выразить себя. Пожалуй, шлем – вообще единственный способ. И если людям он нравится, то здорово, а если нет – это же не их шлем. Так что, по-моему, мы должны решать, какой дизайн и цвет будет у шлема».

В Мексике Льюис Хэмилтон провел в своем инстаграме опрос поклонников на тему того, стоит ли пилотам позволить менять дизайн шлема по своему усмотрению – и получил абсолютное большинство положительных ответов. В США с Хэмилтоном и Феттелем также согласился Макс Ферстаппен.

«Я согласен [с Себастьяном], мне всегда нравилось, когда, выступая за Red Bull, он менял шлем почти в каждой гонке, – сказал Ферстаппен. – Было здорово: мы гадали, что он придумает на этот раз. Я тоже делаю несколько разных шлемов, но не скажу, что буду готовить новый на каждую гонку. Это потребует слишком много усилий. Но если на следующем этапе ты хочешь надеть синий или красный, то почему нет?

Это наши шлемы и мы должны иметь право делать, что хотим. Конечно, в прошлом были пилоты, которые всегда выступали в одном и том же шлеме, и их можно было по нему узнавать. Но у нас большие цифры на боку машины, у нас система Halo над головой – так позвольте нам делать со шлемом, что мы хотим. Очень приятно делать новый дизайн каждый год, скучно выступать в одном и том же».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Автор Иван Матушкин

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