Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин Следующая / 4 плохих решения судей, которые испортили гонку в Имоле
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новости

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле

Автор:
Соавтор:
Адам Купер

Немецкий пилот раскритиковал судейские решения на Гран При Эмилии-Романьи

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле

После того, как механики не успели оперативно отремонтировать перегревшиеся тормоза Aston Martin Себастьяна Феттеля на стартовом поле – главные силы были брошены на машину его напарника Лэнса Стролла, который был выше на решетке – четырехкратному чемпиону мира пришлось стартовать из боксов. 

На 22-м круге гонки было объявлено, что Себ наказан 10-секундной штрафной остановкой в боксах за то, что колеса не его автомобиле не были установлены на место к моменту подачи сигнала о пятиминутной готовности к старту. 

То время. которое потребовалось на вынесение этого наказания, дало Феттелю основания говорить о недостаточной квалификации коллегии спортивных комиссаров.

«Парни пытались исправить все на решетке и справились очень здорово, хотя и пришлось очень спешить, – рассказал гонщик на медиа-сессии. – Думаю, наша гонка могла сложиться лучше, если бы FIA тоже поторопилась.

Да, мы нарушили правила, и я ожидал наказания, но они не трогали нас довольно долго. Когда это в итоге произошло, штраф обернулся для нас куда большей потерей, чем это было бы в начале. Это не очень профессионально».

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси объяснил действия судей большим объемом работы. 

«Я не считаю, что решение выносилось дольше, чем должно было, – объяснил он. – О нарушении сообщил технический делегат. 

Как только мы получили от него бумажный протокол, который необходим для нашей системы контроля документов, судьи изучили соответствующий пункт правил, подтвердили доказательства и определили наказание».

В команде Aston Martin объяснили, что проблемы с перегревом задних тормозов, ставшие первопричиной неприятностей Феттеля, еще нуждаются в изучении.  

«Перегрев тормозов по пути на решетку произошел из-за того, что гонщики ехали в более низком темпе, чем обычно, не обеспечивая нужного охлаждения, – пояснил глава коллектива Отмар Сафнауэр. – Но дело не только в этом. 

Настройки тормозов были такими, что даже с учетом этого они не должны были загореться. Но, к сожалению, получилось именно так. Что и почему привело к этому, мы пока не понимаем».

Феттель не финишировал в гонке из-за отказа коробки передач на последних кругах. Стролл завершил дистанцию седьмым, но потерял одну позицию из-за штрафа.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин

Предыдущая новость

Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин

Следующая новость

4 плохих решения судей, которые испортили гонку в Имоле

4 плохих решения судей, которые испортили гонку в Имоле
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Пабло Элизальде

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

17мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

4дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

17мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Пабло Элизальде More from
Пабло Элизальде
В команде Мазепина озвучили свои максимальные амбиции на сезон-2021
Формула 1 / Новость

В команде Мазепина озвучили свои максимальные амбиции на сезон-2021

Риккардо провел гонку в Бахрейне с поврежденным днищем Гран При Бахрейна
Формула 1 / Новость

Риккардо провел гонку в Бахрейне с поврежденным днищем

DTM перенесла тесты из Монцы из-за угрозы коронавируса
DTM / Новость

DTM перенесла тесты из Монцы из-за угрозы коронавируса

More from
Себастьян Феттель
Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле
Формула 1 / Самое интересное

Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле

Феттель сошел с гонки из-за коробки передач Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Феттель сошел с гонки из-за коробки передач

Феттелю не хватило в квалификации «последней капли уверенности» Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

Феттелю не хватило в квалификации «последней капли уверенности»

More from
Aston Martin Racing
Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни
Формула 1 / Новость

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1
Формула 1 / Новость

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.