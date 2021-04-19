Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле

После того, как механики не успели оперативно отремонтировать перегревшиеся тормоза Aston Martin Себастьяна Феттеля на стартовом поле – главные силы были брошены на машину его напарника Лэнса Стролла, который был выше на решетке – четырехкратному чемпиону мира пришлось стартовать из боксов.

На 22-м круге гонки было объявлено, что Себ наказан 10-секундной штрафной остановкой в боксах за то, что колеса не его автомобиле не были установлены на место к моменту подачи сигнала о пятиминутной готовности к старту.

То время. которое потребовалось на вынесение этого наказания, дало Феттелю основания говорить о недостаточной квалификации коллегии спортивных комиссаров.

«Парни пытались исправить все на решетке и справились очень здорово, хотя и пришлось очень спешить, – рассказал гонщик на медиа-сессии. – Думаю, наша гонка могла сложиться лучше, если бы FIA тоже поторопилась.

Да, мы нарушили правила, и я ожидал наказания, но они не трогали нас довольно долго. Когда это в итоге произошло, штраф обернулся для нас куда большей потерей, чем это было бы в начале. Это не очень профессионально».

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси объяснил действия судей большим объемом работы.

«Я не считаю, что решение выносилось дольше, чем должно было, – объяснил он. – О нарушении сообщил технический делегат.

Как только мы получили от него бумажный протокол, который необходим для нашей системы контроля документов, судьи изучили соответствующий пункт правил, подтвердили доказательства и определили наказание».

В команде Aston Martin объяснили, что проблемы с перегревом задних тормозов, ставшие первопричиной неприятностей Феттеля, еще нуждаются в изучении.

«Перегрев тормозов по пути на решетку произошел из-за того, что гонщики ехали в более низком темпе, чем обычно, не обеспечивая нужного охлаждения, – пояснил глава коллектива Отмар Сафнауэр. – Но дело не только в этом.

Настройки тормозов были такими, что даже с учетом этого они не должны были загореться. Но, к сожалению, получилось именно так. Что и почему привело к этому, мы пока не понимаем».

Феттель не финишировал в гонке из-за отказа коробки передач на последних кругах. Стролл завершил дистанцию седьмым, но потерял одну позицию из-за штрафа.