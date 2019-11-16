Феттель назвал непринципиальной победу над Леклером
Четырехкратный чемпион мира не увидел особого смысла в борьбе с партнером по команде за итоговую позицию в общем зачете чемпионата, если выше третьего места в любом случае уже не подняться.
За два Гран При до конца сезона Себастьян Феттель занимает пятое место в чемпионате пилотов. Немец на 19 очков отстает от новичка Ferrari Шарля Леклера, который идет на третьем месте. По словам Феттеля, победа над напарником для него не принципиальна, но ему все же хотелось бы закончить сезон третьим.
«Честно говоря, не так уж важно финишировать впереди Шарля, – заверил Феттель в пятницу. – Важнее занять позицию как можно выше. Понятно, что первое и второе места не достижимы, так что Макс [Ферстаппен], Шарль и я будем претендовать на третье.
Для меня очень важно сделать все возможное, чтобы набрать как можно больше очков. Команда заслужила хорошую концовку сезона, и мы постараемся провести две успешных гонки»
Потенциальная победа в Сан-Паулу стала бы для Феттеля четвертой, что позволит ему сравняться с достижением Михаэля Шумахера.
«Я не знал об этом, – признался Себ. – Но наша цель – победить, и если нам удастся, то я буду рад поравняться с Михаэлем, а в следующем году буду стремиться его обойти. Вам интересно писать о таких достижениях, но нам интереснее конкретный результат на трассе».
Последний раз Феттель победил в Бразилии в 2018 году. Прошлую гонку он завершил на шестом месте.
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель назвал непринципиальной победу над Леклером
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