Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Феттель назвал лучший момент 2020 года

Поделились
Комментарии
Феттель назвал лучший момент 2020 года
Автор:
, редактор

Себ выбрал эпизод, не связанный с ним самим

Ромен Грожан попал в страшную аварию на старте Гран При Бахрейна, в результате которой его болид взорвался и развалился на две части. Сам француз сумел покинуть горящую машину, отделавшись небольшими ожогами.

Себастьян Феттель назвал чудесное спасение Грожана лучшим моментом сезона-2020, отметив высокий уровень риска в Формуле 1.

«Для меня до сих пор загадка, как Ромен смог пережить этот инцидент и не получить серьезных травм, – сказал Феттель. – То, что он все еще жив и с нами – лучший момент года для меня.

Учитывая произошедшее, Ромену невероятно повезло. Думаю, все понимают, что при езде на такой скорости мы всегда рискуем. Так что эту аварию никак нельзя считать доказательством абсолютной безопасности наших машин».

Читайте также:

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

Предыдущая новость

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель , Ромен Грожан
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Феттель назвал лучший момент 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель назвал лучший момент 2020 года

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента

Феттель: Леклер думал о следующей гонке, а я – о следующем сезоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Леклер думал о следующей гонке, а я – о следующем сезоне

Ferrari: над машиной-2021 будем работать лишь в крайнем случае
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari: над машиной-2021 будем работать лишь в крайнем случае

Самое важное:

Феттель назвал лучший момент 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель назвал лучший момент 2020 года

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

2
Формула 1

Самые грубые пилоты 2020 года: Квят в топ-5

1дн
3
Формула 1

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

4
Формула 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

3дн
5
Формула 1

Феттель назвал лучший момент 2020 года

58мин

Самое важное:

Феттель назвал лучший момент 2020 года
Формула 1

Феттель назвал лучший момент 2020 года

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться
Формула 1

Зак Браун посоветовал владельцам Williams раскошелиться

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году
Формула 1

Ferrari ждет проблемного сезона для Шумахера в 2021 году

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента
Формула 1

Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента

Калениус: Не рассматривали вариант ухода Mercedes из Ф1
Формула 1

Калениус: Не рассматривали вариант ухода Mercedes из Ф1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.