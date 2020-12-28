Феттель назвал лучший момент 2020 года

Ромен Грожан попал в страшную аварию на старте Гран При Бахрейна, в результате которой его болид взорвался и развалился на две части. Сам француз сумел покинуть горящую машину, отделавшись небольшими ожогами.

Себастьян Феттель назвал чудесное спасение Грожана лучшим моментом сезона-2020, отметив высокий уровень риска в Формуле 1.

«Для меня до сих пор загадка, как Ромен смог пережить этот инцидент и не получить серьезных травм, – сказал Феттель. – То, что он все еще жив и с нами – лучший момент года для меня.

Учитывая произошедшее, Ромену невероятно повезло. Думаю, все понимают, что при езде на такой скорости мы всегда рискуем. Так что эту аварию никак нельзя считать доказательством абсолютной безопасности наших машин».