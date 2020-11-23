Феттель назвал лучшего гонщика в истории
Себастьян не стал сравнивать пилотов разных эпох, но лучшего выбрал
Себастьян Феттель уже неоднократно заявлял, что не может сравнить нынешних лидеров Формулы 1 с легендами прошлого. Он также отказался указать место семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в списке лучших пилотов всех времен.
Однако, Феттель не изменил своего мнения касательно того, кто остается лучшим гонщиком в истории.
«Было бы слишком дерзко называть лучшего на все времена, – сказал Феттель в интервью Die Zeit. – Невозможно сравнивать Фанхио и Сенну. Шумахеру могло бы быть трудно в 50-е, а Фанхио мог не добиться успеха в 00-е.
Но я все еще считаю лучшим пилотом всех времен Шумахера. Когда наступал решающий момент, он выходил на какой-то новый уровень. И я никогда не чувствовал такого обаяния и таланта ни в ком другом».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин