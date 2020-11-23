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Формула 1 / Новость

Феттель назвал лучшего гонщика в истории

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Феттель назвал лучшего гонщика в истории
Автор:
, редактор

Себастьян не стал сравнивать пилотов разных эпох, но лучшего выбрал

Себастьян Феттель уже неоднократно заявлял, что не может сравнить нынешних лидеров Формулы 1 с легендами прошлого. Он также отказался указать место семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в списке лучших пилотов всех времен.

Однако, Феттель не изменил своего мнения касательно того, кто остается лучшим гонщиком в истории.

«Было бы слишком дерзко называть лучшего на все времена, – сказал Феттель в интервью Die Zeit. – Невозможно сравнивать Фанхио и Сенну. Шумахеру могло бы быть трудно в 50-е, а Фанхио мог не добиться успеха в 00-е. 

Но я все еще считаю лучшим пилотом всех времен Шумахера. Когда наступал решающий момент, он выходил на какой-то новый уровень. И я никогда не чувствовал такого обаяния и таланта ни в ком другом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер , Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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