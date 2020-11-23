Феттель назвал лучшего гонщика в истории

Себастьян Феттель уже неоднократно заявлял, что не может сравнить нынешних лидеров Формулы 1 с легендами прошлого. Он также отказался указать место семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в списке лучших пилотов всех времен.

Однако, Феттель не изменил своего мнения касательно того, кто остается лучшим гонщиком в истории.

«Было бы слишком дерзко называть лучшего на все времена, – сказал Феттель в интервью Die Zeit. – Невозможно сравнивать Фанхио и Сенну. Шумахеру могло бы быть трудно в 50-е, а Фанхио мог не добиться успеха в 00-е.

Но я все еще считаю лучшим пилотом всех времен Шумахера. Когда наступал решающий момент, он выходил на какой-то новый уровень. И я никогда не чувствовал такого обаяния и таланта ни в ком другом».