Феттель назвал главную проблему SF90 и позавидовал Култхарду

В 2019 году Себастьяну Феттелю не удалось настолько же приспособиться к автомобилю Скудерии, как это сделал его новый напарник Шарлю Леклеру, который и стал лидером команды по числу побед в квалификациях и гонках.

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В интервью Motorsport Magazin немец рассказал, что автомобилем было сложно управлять в медленных поворотах. И вспомнил, что в свое время это хорошо удавалось победителю 13 Гран При и вице-чемпиону 2001 года Дэвиду Култхарду.

На вопрос, что он считает главной проблемой SF90, Феттель ответил: «Мне не нравится недостаточная поворачиваемость. Некоторым гонщикам она подходит. Возьмем, например, Дэвида Култхарда. Он был настоящим мастером недостаточной поворачиваемости. Я не знаю, как он мог ехать столь быстро в таких условиях. У меня так не выходит.

Мне нужно, чтобы задняя часть была устойчива на определенном этапе, когда я поворачиваю. Я предпочитаю избыточную поворачиваемость, с этим я могу работать, так получается быстрее.

В начале года у машины был хороший баланс. В первой гонке мы что-то упустили, и затем потребовалось время, чтобы его вернуть.

Чтобы устранить такие недостатки, всегда нужно идти на компромисс. В конце концов, речь идет об изменении параметров и достижении наилучшего баланса. Иногда, пытаясь добиться наилучшего сцепления, ты просто достигаешь потолка.

Мы справились хорошо, но даже с лучшим балансом оказалось, что через три или четыре месяца мы просто недостаточно конкурентоспособны».

Феттель закончил сезон-2019 на пятой позиции в личном зачете, что стало его худшим результатом с момента перехода в Ferrari.