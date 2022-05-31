Феттель назвал дождевые шины Pirelli бесполезными

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Себастьян Феттель одним из первых перешел в Монако с дождевых шин на промежуточные, из-за чего потерял время на скользкой трассе и в итоге финишировал только 11-м. Однако из-за штрафа Эстебана Окона пилот Aston Martin поднялся на одну строчку вверх и все же заработал одно очко.

«В этой гонке могло произойти что угодно, но для меня она вышла простой и понятной, – сказал Себ после финиша. – Мы заработали одно очко, что никогда не плохо. Это же Монако, где невозможно обгонять, а под дождем и вовсе остается единственная траектория.

Исходя из нашего темпа, я не думаю, что мы могли подняться выше. Первый круг получился сложным, дождевые шины у нас не работали, потому-то мы и поспешили сменить их».

Он объяснил, что ранний переход на промежуточную резину оказался ошибкой, но по ходу гонки предположить это было невозможно. «Мы провели ранний пит-стоп, так как должны были попробовать, – объяснил четырехкратный чемпион. – Оглядываясь назад, можно сказать, что было правильно подольше остаться на дождевой резине. Но на ней машина ехала так медленно.

Эти шины не работали в тех условиях, так как слишком жесткие для этой трассы. Что говорить, если даже для Имолы они слишком жесткие. Они попросту бесполезные».

Феттель сравнил нынешнюю резину с той, что использовалась в Ф1 до прихода Pirelli – и это сравнение оказалось не в пользу итальянцев.

«Я хорошо помню дождевые гонки в Монце в 2008-м (когда Себ одержал первую в карьере победу – прим.ред.), в Китае в 2009-м и другие. На нынешних [дождевых] шинах гоняться просто невозможно».

До 2009 года включительно поставщиком резины в Ф1 была компания Bridgestone.