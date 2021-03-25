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Формула 1 / Новость

Феттель назвал болид в честь первой девушки Бонда

Автор:
, Главный редактор

Забавная традиция немецкого пилота, похоже, превратилась в рекламный актив

Феттель назвал болид в честь первой девушки Бонда

Себастьян Феттель среди прочего известен тем, что дает женское имя каждому своему болиду Формулы 1. Обычно новое имя озвучивается накануне первой гонки сезона – и сегодня немец не стал нарушать сложившийся порядок. Болид Aston Martin AMR21, на котором Феттель будет выступать в этом сезоне, получил имя Хани Райдер.

Если изначально обычай Феттеля был не более чем шуткой, теперь он, похоже, был использован в маркетинговых целях. Хани Райдер – персонаж романа и фильма «Доктор Но», первых романа и фильма о Джеймсе Бонде (также ее принято считать первой «девушкой Бонда»). А присутствие в фильмах о британском суперагенте используется маркой Aston Martin как один из ключевых рекламных инструментов.

Тема Джеймса Бонда была поднята и на сегодняшней пресс-конференции в паддоке Гран При Бахрейна. Пилотов команды Aston Martin попросили назвать любимый фильм о Джеймсе Бонде и любимый автомобиль Бонда.

Любимым автомобилем оба гонщика назвали выпускавшуюся в середине 60-х годов модель DB5 – она стала героем семи фильмов Бондианы. При этом Лэнс Стролл уточнил, что его любимый автомобиль марки Aston Martin – не связанный с образом Бонда гоночный DBR1, известный победой в «24 часах Ле-Мана» 1959 года.

Любимым фильмом эпопеи Стролл назвал «Казино «Рояль» 2006 года с Дэниэлом Крейгом. Феттель же некоторое время раздумывал над ответом на этот вопрос: «Любимый фильм? Или любимый Бонд? Думаю, Шон Коннери – но и Пирс Броснан тоже. Это ведь времена моей юности. Шон Коннери, думаю, был очень стильным. А фильм? Мне весьма нравится самый первый. Он запоминается – очевидно, из-за Хани Райдер».

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Также Феттель пошутил в ответ на вопрос о разнице между британскими командами и Ferrari, за которую он выступал до недавнего времени: «Фасоль на завтраках вместо глотка эспрессо. Думаю, это самая важная разница. Фасоль, и никакой пиццы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Кирилл Качнов

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