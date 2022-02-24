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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Феттель назвал Aston 2022 года «совсем другой зверюгой»

Немецкий гонщик остался доволен тем, как для его команды начинается новый сезон Формулы 1

Феттель назвал Aston 2022 года «совсем другой зверюгой»
Адам Купер
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После перехода прошлой зимой из Ferrari в Aston Martin Себастьян Феттель оказался в сложной ситуации. Несмотря на несколько действительно сильных гонок, в целом он провел сезон-2021 в задней части пелотона, сражаясь с непривычной машиной. 

Однако после этого Ф1 перешла на новые правила, и пока что на предсезонных тестах Себ и Aston смотрятся очень неплохо. По итогам четверга в Барселоне чемпион мира 2010-13 годов стал шестым по скорости, проиграв лучшему результату Шарля Леклера секунду. 

По признанию пилота, от только познает новую машину AMR22, но уже чувствует у нее большой потенциал. 

«Честно говоря, тут надо разобраться с огромным множеством вещей, – рассказал Феттель журналистам. – Это совершенно другая зверюга, и обращаться с ней надо совсем иначе. Это касается и собственно пилотирования, и работы с настройками.

Мы уже попробовали пару идей. Но перед нами стоят очень серьезные вопросы – как и перед всеми остальными. Есть и проблемы, с которыми обязательно надо разобраться. 

Мне еще предстоит многое понять, но эта машина хочет совсем другого пилотирования. Я экспериментирую со стилем управления, делаю все возможное. В равной степени мы играем и с регулировками, пытаясь решать возникшие задачи. Так что работы очень много. 

Все работают не покладая рук, так как надо многое успеть за короткое время. Могу сказать, что прямо сейчас мы даже не видим вершину той горы, к которой стремимся. Но этот вызов доставляет удовольствие – и веру в то, что однажды мы все-таки покорим эту вершину. Надеюсь, это случится прямо перед стартом сезона.  

Чемпионат в любом случае будет долгим, а с точки зрения получения информации и решения сложностей все сейчас в одной лодке. Но пока [для Aston Martin] все хорошо».

На уточняющий вопрос о том, чем машина нового поколения отличается от прежней, гонщик ответил: «Много чем. У тебя другое расположение в кокпите, другая область обзора из-за больших колес, да еще и с обтекателем сверху. Впрочем, к таким вещам привыкаешь быстро. Но главное, как я уже сказал, это иной подход к управлению. И тут я продолжаю поиск.

Понятно, что круги отличаются друг от друга, так что надо вести это сражение. Но если говорить в целом, что-то уже начинает получаться. Сколько еще займет этот путь, сказать не берусь. 

Надеюсь, что пелотон уплотнится, это важнее всего. В прошлом году мы порой отставали слишком сильно, и ничего хорошего в этом не было. Ты всегда хочешь быть в борьбе. Надеюсь, в новом сезоне борьбы для нас станет гораздо больше, и что мы сможем показывать в ней себя. 

У нас нет проблем с надежностью, с этим сейчас порядок. Но есть множество вопросов к машине и особенностям ее поведения».

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