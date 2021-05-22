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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Феттель нацелился на первые очки в сезоне

Лучшая квалификация сезона придала Себастьяну надежд

Феттель нацелился на первые очки в сезоне

Себастьян Феттель провел в Монако лучшую квалификацию сезона, заняв восьмое место. Немец остался доволен своим результатом, но посетовал на то, что его напарнику Лэнсу Строллу не так повезло.

«В первом сегменте все было плотно, а мы использовали только один комплект шин, так что рисковали, – сказал Феттель. – Зато в конце у нас осталось два комплекта Soft, правда они нам не помогли, так как появился красный флаг. В целом же день для нас вышел удачным.

Мы провели пять квалификаций, и во всех ходили по грани, так все плотно. Здесь мы прошли в Q3 более уверенно, но все равно каждый раз боремся за десятое место.

Жаль, что Лэнс на своем круге попал в трафик. Иначе мы могли бы впервые пройти в Q3 двумя машинами. Было бы здорово».

В этом сезоне Феттель еще не набрал ни одного очка, но рассчитывает прервать эту серию завтра: «Я уже на тренировках хорошо себя почувствовал. Восьмое место не поул-позиция, но результат намного лучше, чем на прошлых этапах. Теперь надо нацелиться на очки.

Я бы надеялся на дождь, но не думаю, что он пойдет. Гонка может быть и захватывающей, и скучной, а судьба победы в руках Шарля Леклера».

Феттель также отметил пользу от обновлений, внесенных в днище болида Aston Martin: 

«Они сработали. Понятно, что для возвращения на прошлогодние позиции нужно больше времени. Но команда много работает, а группа очень плотная. Нынешний сезон странный, потому что в следующем году у всех будут совсем другие машины. Но мы стараемся добиться того, чего можем, и надеемся на маленькие шаги вперед».

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