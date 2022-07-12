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Формула 1 Новость

Феттель нашел новую угрозу пилотам Ф1. Это карбоновая пыль

FIA обсудит с командами тему, внимание к которой привлек четырехкратный чемпион мира

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Феттель нашел новую угрозу пилотам Ф1. Это карбоновая пыль
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Себастьян Феттель едва ли может занести Гран При Австрии себе в актив: в спринте пилот Aston Martin столкнулся с Алексом Элбоном, а в главной гонке – с Пьером Гасли. Обладатель четырех титулов финишировал 17-м и последним. 

Многие заметили, что лицо немца, когда тот вылез из кокпита, было просто серым. Как оказалось, дело не в эмоциях: Себ рассказал, что в 2022 году из-за изменения конструкции машин в кокпит летит гораздо больше карбоновой пыли из тормозных механизмов.  

«Скажу честно, с этим надо что-то делать, – заметил Феттель в эфире Sky Sports. – Конструкция передних воздуховодов такова, что часть из них продувается насквозь, потому пыль из тормозов летит прямо нам в лицо. И ничего хорошего в этом нет. 

Дышать частичками углепластика – это совсем не полезно для здоровья. Надеюсь, FIA обратит внимание на ситуацию как можно быстрее, потому что это вредно, а исправить все довольно несложно».

Слова гонщика возымели действие: после Гран При Австрии FIA приступила к изучению вопроса, чтобы оперативно отреагировать. Так как речь идет о здоровье пилотов, делу дан приоритет. Спортивный консультативный совет, составленный из представителей команд, должен оперативно предложить решение.

Феттель не первый, кто поднимает этот вопрос. В 2019-м о частичках углепластика уже говорил Валттери Боттас, а экс-пилот Ф1 Мика Сало еще 20 лет назад рассказывал, что после завершения выступлений делал операцию на легких – и медики нашли в них большую концентрацию карбоновой пыли.

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