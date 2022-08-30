Феттель нашел для Мика еще одну вакансию в Формуле 1

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Мик Шумахер остается одним из немногих пилотов в Формуле 1, у кого пока нет контракта на 2023 год. При этом с начала сезона он заработал заметно меньше очков, чем его напарник Кевин Магнуссен, что заставляет сомневаться в том, что команда Haas захочет его оставить.

В случае увольнения из Haas, у Шумахера остается не так много мест, куда он мог бы податься. В теории свободно место в Alpine и, по слухам, может появиться вакансия в AlphaTauri. Наконец, соотечественник Шумахера Себастьян Феттель предложил позвать молодого гонщика в McLaren, откуда уходит Даниэль Риккардо.

«Я надеюсь, что в ближайших гонках ему серьезно повезет, – сказал Феттель в эфире Sky Sports. – К сожалению, в наши дни тебя судят по тому, насколько успешной была именно твоя последняя гонка. Но Мик относится к тому типу пилотов, кто постоянно учится, хотя вокруг много примеров гонщиков, кто давно перестал учиться. В этом его главная сила.

Он неудачно начал этот сезон, но затем смог ощутимо прибавить. Однако теперь уже его машина по скорости не так хороша на фоне соперников, какой она была в начале года. И на такой технике крайне сложно финишировать в очковой зоне.

Однако я вижу, что сам он проделывает отличную работу. И я могу лишь пожелать ему остаться в чемпионате на следующий год и получить быстрый болид. Например, такой как McLaren».

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