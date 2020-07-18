Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

Болид Ferrari на трассе в Будапеште выглядит ощутимо лучше, чем на автодроме в Шпильберге неделю назад. Такой вывод можно сделать на основании результатов квалификации Гран При Венгрии, где Себастьян Феттель и Шарль Леклер заняли 5-е и 6-е место соответственно.

В беседе со съемочной группой британского телеканала Sky Sports после завершения заездов немецкий пилот подтвердил, что в эти выходные был гораздо больше уверен в машине.

«С одной стороны, нам помогает трасса, – сказал четырехкратный чемпион мира. – В Австрии мы много теряли на прямых, здесь же ты гораздо больше времени проводишь в поворотах, и это играет нам на руку. Но это не единственный фактор, который помог нам стать быстрее. Машина сейчас лучше сбалансирована, чем на прошлой неделе – и это тоже чрезвычайно важно с точки зрения темпа.

Завтра нас ждет интересная гонка, потому что мы будем стартовать на мягкой резине – а четыре машины, которые встанут на старте передо мной, будут обуты в шины Medium. Соответственно, тактика будет разной, мы в разные моменты гонки поедем на пит-стопы – и весьма любопытно, кто от этого выиграет, а кто проиграет».