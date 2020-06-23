Феттель начал тесты Ferrari в Муджелло
Скудерия вернулась к работе на трассе впервые после вирусного карантина. Заезды проходят за закрытыми дверями
Если не считать короткой поездки Шарля Леклера по улицам Маранелло, машины Ferrari в последний раз передвигались своим ходом только на предсезонных тестах в Барселоне почти четыре месяца назад.
Для подготовки к стартующему в следующий уик-энд чемпионату команда устроила однодневную сессию в Муджелло с использованием техники 2018 года. Первым за руль SF71H сел Себастьян Феттель. Так как ограничения на тесты не касаются машин двухлетней давности, немец и его напарник Шарль Леклер смогут преодолеть по ходу дня любую дистанцию.
Помимо того, что конфигурация «Муджелло» отлично подходит для подготовки к предстоящим выступлениям в Шпильберге, где Формула 1 проведет два Гран При подряд, сама тосканская трасса может принять у себя этап чемпионата в сентябре.
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У Ferrari еще остается в запасе один съемочный день, по ходу которого разрешено задействовать нынешнюю машину SF1000. По нашей информации, команда использует его для работы в конфигурации с малым уровнем прижимной силы и подготовки к своему домашнему этапу в Монце.
Дополнение: хотя заезды и проходят без зрителей, болельщикам уже удалось снять видео работы Ferrari на трассе.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес