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Формула 1 / Новость

Феттель начал тесты Ferrari в Муджелло

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Феттель начал тесты Ferrari в Муджелло
Автор:
, ответственный редактор
23 июн. 2020 г., 09:31

Скудерия вернулась к работе на трассе впервые после вирусного карантина. Заезды проходят за закрытыми дверями

Если не считать короткой поездки Шарля Леклера по улицам Маранелло, машины Ferrari в последний раз передвигались своим ходом только на предсезонных тестах в Барселоне почти четыре месяца назад.

Для подготовки к стартующему в следующий уик-энд чемпионату команда устроила однодневную сессию в Муджелло с использованием техники 2018 года. Первым за руль SF71H сел Себастьян Феттель. Так как ограничения на тесты не касаются машин двухлетней давности, немец и его напарник Шарль Леклер смогут преодолеть по ходу дня любую дистанцию. 

Помимо того, что конфигурация «Муджелло» отлично подходит для подготовки к предстоящим выступлениям в Шпильберге, где Формула 1 проведет два Гран При подряд, сама тосканская трасса может принять у себя этап чемпионата в сентябре.

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У Ferrari еще остается в запасе один съемочный день, по ходу которого разрешено задействовать нынешнюю машину SF1000. По нашей информации, команда использует его для работы в конфигурации с малым уровнем прижимной силы и подготовки к своему домашнему этапу в Монце.

Дополнение: хотя заезды и проходят без зрителей, болельщикам уже удалось снять видео работы Ferrari на трассе.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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