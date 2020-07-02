Ферстаппен не выиграет

Перед стартом сезона все указывает на то, что для Макса Ферстаппена год будет удачным. На предсезонных тестах Red Bull шла почти вровень с Mercedes, и вряд ли за время карантина положение дел сильно поменялось. Вдобавок, чемпионат стартует с двух гонок на самой удачной для Red Bull трассы, закономерно носящей название Red Bull Ring.

В составе Red Bull Ферстаппен ни разу не финишировал в Шпильберге ниже второго места, а в 2018-м победил при старте с пятой позиции. И все же, не стоит заранее отдавать голландцу победу.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Джек Ке

Во-первых, давайте не переоценивать результаты тестов: мы не знаем, показывали ли команды на них всю свою силу. Да и во время коронавирусной паузы какая-то работа все же велась. Так что непонятно, будет ли Red Bull так же хороша, как в Барселоне, а Ferrari так же плоха.

Во-вторых, австрийская команда – не специалист по старту сезона. Обычно Red Bull здорово прибавляет летом, когда в строй введены первые апгрейды. Обновления будут и сейчас, причем не только у Red Bull, но и – что даже важнее – у Honda. Однако обновка обновке рознь.

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Обычно в Милтон-Кинсе брались дорабатывать машину, слабости которой уже видели на трассе в боевом режиме. Теперь же обновления подготовили без настоящего испытания базовой версии автомобиля. Будут ли доработки так же хороши, как мы привыкли? До Шпильберга не узнаем. Но почва для сомнений есть.

Наконец, важным фактором будет погода. В последние годы Mercedes изрядно мешала жара в Шпильберге. Но в этот раз синоптики обещают прохладу и ливень. Макс, конечно, тот еще человек дождя, но если Хэмилтону и Боттасу не будет мешать перегрев моторов, ситуация для голландца осложнится.

В общем, несмотря на всю статистику у Ферстаппена есть изрядные шансы проиграть этап, который он не проигрывает.

Сотрудники Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Феттель возьмет подиум

После тестов в Барселоне Ferrari дружно похоронили, но не факт, что похороны не были преждевременными. Первой причиной для сомнений стало то, что громче всех хоронил команду ее босс Маттиа Бинотто. Зачем бы начальнику больше всех ругать подопечных на публике? В прошлом году слова Маттиа почти всегда оказывались ложью. Вспомните, как он после предсезонных тестов собирался выигрывать титул.

Еще один важный момент: работа над машиной. Скудерия объявила, что привезет в Шпильберг ту же машину, что была у нее в Мельбурне и в конце тестов в Барселоне. При этом в Маранелло не скрывают, что готовят большой пакет апгрейдов к Будапешту.

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Эти признания Бинотто многие восприняли в отрицательном ключе. Мол, ха-ха, у итальянцев все как всегда – не смогли вовремя доработать машину. Но давайте взглянем иначе: в прошедшие месяцы в Маранелло активно занимались анализом SF1000 и решили не форсировать обновление. Вы же не думаете, что решающими станут именно две недели между первым и третьим Гран При?

Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Дело скорее в том, что у «Хунгароринга» довольно много общего с «Каталуньей», где прошли тесты. А вот Шпильберг от обеих указанных трасс сильно отличается. Вполне возможно, что в Ferrari просто поняли – для Австрии подходит и нынешняя версия машины.

К тому же, не будем забывать про мотор. Если в Маранелло и впрямь разогнали силовую установку, то угроза от команды в Шпильберге возрастет. А ведь Ferrari и так была здесь быстра все последние сезоны.

В прошлом году болиды Скудерии явно превосходили всех в квалификации, но Феттель не смог принять участия в Q3. Леклер же взял поул, а в гонке не смог отбить победу от атак Ферстаппена. С тех пор Шарль стал жестче и опытнее: в этот раз подобное не пройдет.

Себастьян Феттель, Ferrari Фото: Ferrari

В 2018-м Ferrari тоже была хороша в Шпильберге – от победы Райкконена отделили полторы секунды, Феттеля – три. Так что у нас есть основания ждать успеха Скудерии.

Что касается конкретно Себастьяна, то сейчас у него начинается то ли борьба за продолжение карьеры, то ли лебединая песнь. Так или иначе, на немца теперь ничто не давит. Ему даже на команду играть не обязательно. А Шпильберг Феттелю традиционно подходит: ниже четвертого места Себастьян тут не финишировал. А значит, от расслабленного четырехкратного чемпиона мы вправе ждать места на подиуме.

Квят уступит Гасли

Российский гонщик не лучшим образом завершил прошлый сезон, по осени потерявшись на фоне своего нового напарника Пьера Гасли. В 2020-м их дуэль станет еще важнее: два вылетевших из Red Bull пилота должны определить, кому из них вылетать и из AlphaTauri. Причем у Даниила шансов изначально меньше – Гасли пока провалился лишь раз.

К сожалению, начать дуэль с победы Квяту будет крайне сложно. Red Bull Ring – вообще не трасса Даниила, о чем красноречиво говорит ноль очков за пять проведенных здесь гонок. И, к сожалению, списать все на машину не удастся. Да, Toro Rosso трасса в Шпильберге не подходит в целом, но и сам Квят стабильно проигрывал здесь своим напарникам.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Davide Cavazza

Что до Гасли, то в 2018-м Пьер почти затащил в очки Toro Rosso, а год назад хоть и не преуспел с Red Bull, но и не провалился ниже своего обычного уровня. Так что он в Шпильберге пока едет скорее средне. А средне это лучше, чем плохо. Так что шансов у француза побольше.

Renault провалится и останется без очков

Пилот из Энстоуна в последний раз брал очки в Шпильберге, когда команда еще называлась Lotus. Заточенная под медленные повороты и длинные прямые французская машина к австрийской трассе не подходит категорически, что не устает доказывать из года в год. Делать выводы о болиде-2020 рано, но тесты не показали, что он категорически изменился.

Вдобавок в этот раз у Renault полно конкурентов. «Розовые мерседесы» из Racing Point остаются фаворитами в борьбе середняков, а на Red Bull Ring традиционно хороши болиды McLaren – им трасса со скоростными поворотами и невысокой максималкой как раз подходит.

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

В прошлом году в Шпильберге хороши были болиды Alfa Romeo, а еще это подходящая трасса для Haas, если американцы не проваливают весь сезон, как год назад. В такой ситуации Renault едва ли стоит рассчитывать на зачетные баллы.

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Райкконен финиширует в десятке

Если не считать сенсационного четвертого места на безумном Гран При Бразилии, Кими отвратительно провел вторую часть прошлого сезона. Нигде кроме Сан-Паулу финский ветеран не заезжал в десятку.

Дело во многом было в Alfa Romeo, которая после летних обновлений отстала от конкурентов. Однако Антонио Джовинацци все же трижды попадал в топ-10, да и в квалификациях начал справляться с финном.

Вряд ли кто-то из нас верит, что Райкконен резко постарел и утратил мастерство. Скорее всего, ему просто не подходили новые настройки болида. А значит, в 2020-м мы вправе ждать возвращения былой формы. Тем более, что Alfa Romeo/Sauber в последние годы в Шпильберге хороша – очки тут брал даже Маркус Эрикссон.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing С39 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Конкуренция, конечно, будет очень высока. Но при прочих равных Кими вряд ли уступит Карлосу Сайнсу, Чеко Пересу или Лэнсу Строллу. Результаты выступлений пилотов Ф1 на Гран При Австрии Пилот Всего гонок Сходы Победы Лучший результат Условных очков в ср. за гонку Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 1 2 1 14,4 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 6 1 1 1 13,8 Валттери Боттас (Mercedes) 6 1 1 1 11,2 Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 2 10 Себастьян Феттель (Ferrari) 6 2 0 2 9,5 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 6 8 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 6 1 0 2 7,7 Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 6 6 Даниэль Риккардо (Renault) 6 1 0 3 5 Ромен Грожан (Haas) 6 1 0 4 4,3 Серхио Перес (Racing Point) 6 1 0 6 3,7 Кевин Магнуссен (Haas) 5 1 0 5 3,2 Пьер Гасли (Red Bull) 2 0 0 7 3 Карлос Сайнс (McLaren) 5 2 0 8 1,6 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 10 1 Лэнс Стролл (Racing Point) 3 1 0 10 0,3 Даниил Квят (Toro Rosso) 5 2 0 12 0 Александр Элбон (Toro Rosso) 1 0 0 15 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 18 0 Николя Латифи (Williams) 0

Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)