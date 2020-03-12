Феттель на подиуме, Гасли в очках. 5 смелых прогнозов на Гран При Австралии

Феттель попадет на подиум

Результаты предсезонных тестов вроде бы говорят против Ferrari. И все же подобная статистика доверия не вызывает. Во-первых, год назад мы видели, что Скудерия перед сезоном и Скудерия во время сезона – две разные команды. Во-вторых, в сводной таблице за шесть дней тестов Феттель оказался рядом с Даниилом Квятом. Что теперь, всерьез ждать борьбы Маранелло и Фаэнцы?

Еще прошлой осенью Ferrari начала менять концепцию болида, постепенно снижая скорость на прямых за счет улучшения аэродинамики. Зимой в результате шпионского романа вокруг итальянских моторов Скудерия потеряла еще и в мощности силовой установки, что обязательно ударит по скорости машины. Но не в Мельбурне.

Австралийская трасса не особо требовательна к чистой максимальной скорости, зато бросает хороший вызов как раз аэродинамике. По некоторым замерам, на тестах в Барселоне Ferrari показала лучшую скорость в медленных поворотах. В Мельбурне их, конечно, маловато, но общий рост скорости в поворотах обязательно должен помочь итальянцам.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

К тому же, темный договор с FIA наверняка оставил Бинотто и компании возможность еще немного разогнать мотор. Который на тестах и без того на полную мощность не включали. В общем, перед первым этапом сезона Скудерию уместно считать если не теневым фаворитом, то по крайней мере твердым претендентом на подиум. Как бы Бинотто не наводил тень на плетень.

Что до Себастьяна Феттеля, то он просто лучший среди действующих гонщиков по выступлениям на австралийской трассе. Да, по средним очкам за этап он уступает Льюису Хэмилтону, но дело только в сходах. Если же взять исключительно гонки, в которых Себ добрался до финиша, то его средняя итоговая позиция – 2,25. А без подиума он в Мельбурне остался лишь раз – в прошлом году.

Зимой инженеры Ferrari не только поменяли концепцию болида относительно баланса прижимной силы и максималки. Они также поработали над стабилизацией задней части болида, а именно это было слабым местом Себастьяна в 2019-м. Его частые развороты были отчасти вызваны именно дисбалансом, которые в Маранелло явно стремились исправить.

Смесь всех этих данных позволяет считать Себа явным кандидатом как минимум на место в тройке. Несмотря на все результаты Барселоны.

Гасли возьмет очки

Машина, которую Карлос Сайнс открыто назвал прошлогодним Red Bull, обязана хорошо работать там, где был хорош ее прототип. А в Мельбурне RB15 был весьма неплох! Макс Ферстаппен тогда разделил две машины Ferrari в квалификации, а в гонке расправился с обоими пилотами красных.

У Пьера Гасли, правда, дела шли отнюдь не так хорошо: вылет в Q1 не оставил французу шансов на успех в гонке. Но, вернувшись в Toro Rosso, Гасли ожил, да так, что к концу года его можно было обратно менять местами с Элбоном.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Toro Rosso и сама была стабильно сильна на техничной и нестандартной мельбурнской трассе, из года в год завозя своих пилотов в очки. Да, в прошлом году в середине пелотона наметились явные лидеры, и STR в их число не входила. Но наработки Red Bull должны помочь AlphaTauri бросить вызов McLaren и Renault. Франц Тост уже подтвердил, что команда метит в топ-5 по итогам сезона, и темп машин из Фаэнцы в Барселоне его слова подтверждает.

Уровень самого Гасли в Мельбурне пока оценить сложно, но всю осень он был лидером команды. К тому же, расцвел Пьер не на скоростных трассах Италии и Бельгии, а на технически сложных этапах в Сингапуре и Японии. А значит, и в Австралии от него можно ждать лидерства как в команде, так и в плотной группе середняков.

Риккардо финиширует в топ-8

От Renault открыто ждут слива грядущего чемпионата в угоду сезону-2021. Однако на тестах французские машины были весьма быстры, а их результаты в Мельбурне обычно выше средних по сезону. Год назад Нико Хюлькенберг завез (тогда еще) желтую машину на седьмую строчку, до этого очки Renault в Австралии приносил Сайнс, а в 2016-м даже Джолион Палмер остановился всего в семи секундах от топ-10.

Радикальной смены концепции болида в Энстоуне зимой не проводили, а значит уместно предположить, что и сейчас мельбурнская трасса останется комфортной для (теперь уже) черных машин.

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Дэн Риккардо на домашней трассе скорее слывет неудачником: за восемь с половиной лет в чемпионате он побывал на 14 разных подиумах, но мельбурнского среди них нет. Впрочем, дело здесь скорее в невезении, чем в самом Дэне. В 2016-м и 2018-м он прорывался с восьмого места на старте к четвертому на финише, причем два года назад от подиума австралийца отделили семь десятых секунды. Еще три раза Риккардо не добирался до финиша, а в 2014-м он даже стал в Мельбурне вторым, но был дисквалифицирован из-за не сертифицированного FIA датчика расхода топлива.

В целом, по скорости Дэн стабильно неплох в Австралии (в том же 2014-м был быстрейшим в квалификации), и в этот раз должен побороться за место лучшего из остальных.

Williams не будет последней

Кажется, впервые за два года над темным царством Гроу выглянуло солнце. В отличие от прошлых сезонов в Williams прошли краш-тесты с первой попытки, вовремя построили машину, и даже не посадили за ее руль пилота, который не выступал в чемпионате восемь лет.

Результаты предсезонных тестов тоже обнадеживают: Латифи как единственного новичка пока в расчет не берем, но вот Джордж Расселл оказался аж в топ-10 в сводной таблице за шесть дней. Понятно, что это не отражает реальной скорости машины, но она точно не выглядит безнадежно отстающей.

Джордж Расселл, Williams FW43 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

На руку Williams играют и вероятные проблемы двух соперников – Alfa Romeo и Haas. И те, и другие, кажется, построили не лучшие свои машины. К тому же, в американской команде открыто говорят о готовности покинуть Формулу 1 в конце года, да и про бывший Sauber ходят слухи об очередной смене владельца.

В такой ситуации ни те, ни другие ни кажутся достаточно мотивированными для борьбы. А вот у Williams мотивации хоть отбавляй. Команда хоть и барахтается два года на дне, распродает активы и сажает за руль рента-драйверов, но остается в руках семьи владельцев и по-прежнему делает ставку на Ф1.

Да, в том году Williams катастрофически ошиблась с разработкой болида, построив что-то на уровне Формулы 2. Но сейчас кажется, что ситуация пошла на лад. И как минимум Расселл имеет все шансы парочку соперников опередить уже в Мельбурне.

Стролл не провалит квалификацию

Кто проживает на дне океана квалификаций? Лэнс Стролл. Чудовищные десять квалификаций подряд с вылетом в Q1 на старте прошлого сезона закрепили в головах поклонников Ф1 мысль о полном неумении канадца выступать по субботам. Но так ли это?

Да, пожалуй, Лэнс едет в квалификации гораздо хуже, чем в гонке. Но адаптировавшись к болиду и настройкам в прошлом году, он перестал сливать субботы так сильно. Ну, по своим меркам.

Лэнс Стролл, Racing Point F1 Team RP20 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Зимой Racing Point сменила аэродинамическую концепцию болида и теперь многими считается чуть ли не фаворитом в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов. Стролл же на протяжении карьеры показывает склонность долго запрягать, но все же добиваться прогресса. Конечно, чтобы можно было смело ставить на выход Лэнса в Q3, его надо сажать не в прошлогодний Mercedes, а в нынешний. Но хотя бы в Q2 он теперь должен проходить стабильно. По сравнению с прошлым годом – уже прогресс.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Абу-Даби